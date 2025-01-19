230 bin TL'lik fark var! İhaledeki kamu araçlarının satış fiyatları belli oldu: En ucuzu 180 bin liradan başlıyor

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), kamu araçları satışa çıkardı. Başkanlığa şu ana dek yaklaşık 1200 araç için talep iletildi. Araçların satışı, açık artırma usulüyle "www.eihale.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılıyor. Fiyatlar 182 bin TL ile 410 bin TL arasında değişiyor.

KAMU ARAÇLARI İHALESİ BAŞLADI

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi kapsamında kamudaki ihtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların tasfiye edilmesi kararlaştırılmıştı. Bu doğrultuda ÖİB bazı araçları satışa çıkardı.

KAMU ARAÇLARI SATIŞ FİYATLARI BELLİ OLDU

İhalelere www.eihale.gov.tr adresinden erişilebiliyor. Halihazırda satışta 12 otomobil bulunuyor. Araçların en ucuz satış fiyatı 182 bin TL. Satıştaki en yüksek fiyatlı araç ise 410 bin TL'den alıcısını bekliyor.

Kamu Araçları İhalesine Katılmayı Düşünüyor Musunuz? Evet, katılmayı düşünüyorum. Hayır, katılmayı düşünmüyorum. Fiyatlar çok yüksek, katılmayı düşünmüyorum. Araçlar hakkında daha fazla bilgi almak isterim.

KAMU BÜTÇESİNE KATKI HEDEFLENİYOR

AA muhabirinin ÖİB'den edindiği bilgilere göre, bu çalışmayla kamu araçlarının kısa sürede satılması, envanterin düzenlenmesi, satışlardan elde edilen gelir ile kamu bütçesine katkı sağlanması ve kamuda tasarruf yapılması hedefleniyor.

KAMU ARAÇLARI SATIŞI NASIL YAPILIYOR?

Ticaret Bakanlığının gümrükte kalan araçların satışını yaptığı "www.eihale.gov.tr" internet sitesi üzerinden ÖİB de açık artırma yöntemiyle söz konusu ihaleleri gerçekleştiriyor.

Gerçek ve tüzel kişilerin satışa çıkarılan araçları alabilmek için "www.eihale.gov.tr" sitesine üye olması, düzenli olarak ilanları takip etmesi ve nakit teminat yatırdıktan sonra ihaleye katılması önem taşıyor.

Verilen en yüksek teklif sonrası ihaleler sonuçlanacak. İhale sonucu satın alınan aracın ilgili kamu kurumundan teslim alınması ve kişilerin kendisi adına tescil ettirmesi gerekiyor.

KAMU TAŞITLARINA YÜKSEK TALEP BEKLENİYOR

Satışa konu araçlar, ilgili kurumlarınca muhafaza ediliyor ve katılımcılara gösteriliyor. Araçlar, ihaleyi kazanan kişilere bizzat teslim edilecek.

ÖİB'ye şu ana kadar çeşitli kamu kurumlarından yaklaşık 1200 aracın satış talebi iletildi.

İlk aşamada 11 araç için son teklif tarihi olarak 20 Ocak Pazartesi günü olarak belirlendi. Bundan sonraki süreçte haftalık 80 ila 100 taşıt ihalesi yapılması planlanıyor.

ÖİB, ikincil el olarak satılacak kamu taşıtlarına yüksek talep bekliyor.