'Doktor, mühendis maaşını geçti' deniyordu! Kazandıkları rakamları açıkladılar 'Gelsin buyursun çalışsın'

İstanbul'un trafiğinde bir şeyi bir yere göndermek istendiğinde ve kişinin acelesi olduğunda motokuryeler adeta vazgeçilmez oluyor. Yağmur, soğuk, çamur, kar dinlemeden sipariş yetiştirmek için zamanla yarışıyorlar. Son dönemlerde motokuryelerin gelirleri gündemde ve tartışma konusu oldu. Kazançlarının doktor ve mühendis gibi meslek gruplarını geçtiği öne sürülüyor. Çünkü saat, süre ve mekan anlaşması gibi çeşitli anlaşmalara tabi tutuluyorlar. Doktor ve mühendislerin gelirlerini geçtiği söylenen motokuryeler ise bunun tersini söylüyor. Çok zor şartlar altında çalıştıklarını söyleyen kuryeler aldıkları ücretin doktor ve mühendisleri geçmediğini belirtiyor.

"TEHLİKEYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Ekol TV'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan kuryeler "Soğuk havalarda gerçekten zor oluyor. İnsanın yüzü donuyor gerçekten. Trafik sorunu var, siparişleri yetiştirme zorunluluğu var, tehlikeyle karşı karşıyayız. Zorlu şartlarda, yağmur, çamur, kar, kış demeden her yere giriyoruz, yediğimiz cezalar cabası" ifadelerini kullandı.

Kar, yağmur, soğuk dinlemiyorlar, siparişleri soğumadan yetiştirmek için canlarını tehlikeye atıyorlar. Kuryeler "Çok ıslandığımız için yeni çözümler üretmeye çalışıyoruz. Sağda gidiyoruz niye sağda gidiyorsunuz, solda gidiyoruz niye soldan gidiyorsunuz diyorlar" şeklinde konuştu.

AYLIK KAZANÇLARI GÜNDEMDE

Kazaları, yaşadıkları ve yaşattıkları riskler hep konuşuldu. Bugünlerde ise aylık kazançları gündemde. Olumsuz hava koşullarına rağmen hızlı bir şekilde aldıkları siparişleri yetiştirebilmek için çalışmaya tüm gün boyunca devam ediyorlar. Ancak sosyal medyada atılan bir iddiaya göre kazançları ile birlikte beyaz yakalıları adeta arkalarında bırakıyorlar.

"GÜNDE 10 SAAT ÇALIŞIYORUM, DAHA ÖYLE BİR RAKAM GÖRMEDİM"

Mikrofon uzatılan bir kurye "Gelsin buyursun çalışsın, ben günde 10 saat çalışıyorum daha öyle bir rakam görmedim" derken bir başkası da "200 bin mi? Öyle bir para kazanan kurye yok ki" ifadelerini kullandı. Bir başkası ise "Yok ya öyle bir şey yok ya. Yani şöyle; gelirin var ama senin tazminatın yok işten çıktığın zaman" dedi. Motokuryelerin iddiası aylık 50 bin ve 60 bin bandı arasında kazandıkları. Bu kazançları da ödemelerine, gelir ve giderlerine gidiyor.

"65-70 BİN TL AMA AYDA 25-30 BİN GİDERİM VAR"

Ne kadar kazandığı sorulan bir motokurye "65 bin - 70 bin TL ama ayda 25 - 30 bin giderim var" dedi. Bir başkası da "Ben o rakamları hiç görmedim açıkçası. Maksimum işte 60 - 70 bin" ifadelerini kullanırken bir başka kurye ise "Ben de daha önce hiç o rakamlara ulaşmadım. Öyle bir kazancım olmadı" şeklinde konuştu.

40 paket teslim ettiklerinde ne kadar kazandığı sorulan bir kurye de "3 bin lira civarında falan bir şey yani" dedi. Aylık gelirinin ne kadar olduğu sorulunca ise "70 - 80 ama giderleri çıkmadım, giderleri çıktıktan sonra net ne kalıyor onu hesaplamak lazım" yanıtını verdi.

Gelirleri tartışılırken onlar dakikalarla yarışıyor. Günde ortalama 30 - 40 sipariş dağıtılıyor. Kazançları ile ilgili tartışmalara da tepkililer. Ne kadar zam geldiği sorulan bir kurye de"Yüzde 30 yapıldı, daha ötesi yok. Ne kiraya ne yemeğe yetiştiremiyorsun hiçbir şekilde" şeklinde cevap verdi.

"ÇOK KOLAY OLDUĞUNU İDDİA EDENLER VARSA BUYURSUNLAR"

Bir başka kurye de "Yüzde 20 oranında bir vergi ödüyoruz devlete, KDV'mizi ödüyoruz, stopajımızı ödüyoruz, yakıtımız var" derken bir başkası ise "Çok kolay olduğunu iddia edenler varsa buyursunlar, meydan hepimizin" ifadelerini kullandı.