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Emekli bayram ikramiyesi için çıtayı yükseltti! Emeklileri heyecanlandıran açıklama

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
19.01.2025 11:40
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Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili milyonlarca emeklinin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. 2025 emekli bayram ikramiyesi için zam beklentileri gündemde. Peki, yeni yılda emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SGK 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesine dair rakamlar ve tahminler gelmeye devam ederken SGK uzmanı Emin Yılmaz'dan çıtayı yükselten bir tahmin geldi. İşte Yılmaz'ın beklenti gerekçeleri ve tahmin ettiği rakamlar...

Emekli bayram ikramiyesi için çıtayı yükseltti! Emeklileri heyecanlandıran açıklama

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli maaş zamlarının netleşmesinin ardından milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli bayram ikramiyelerine çevrildi. 2025 yılında hesaplara yatacak olan bayram ikramiyeleri merakla bekleniyor. Emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere her sene iki kez bayram ikramiyesi veriliyor. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi için tarih yaklaşmaya başladı. Mart ayının sonunda Ramazan Bayramı başlarken bayram ikramiyelerine zam gelip gelmeyeceği, gelirse ne kadarlık bir zam geleceği araştırılıyor.

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TGRT Haber'de yer alan habere göre Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili rekor tahminde bulundu.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 YILINDA NE KADAR OLACAK?

TGRT Haber TV'ye konuşan Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

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"Ramazan ayına az bir süre kaldı. Mart ayının son haftası itibarıyla da bayram ikramiyeleri muhtemelen hesaplarda olacak. Burada bir artış yapılması lazım çünkü ilk çıktığı zaman burada bayram ikramiyeleri 1000 lirayla başlamıştı ve iki dini bayramımız olan Ramazan bayramı ve Kurban bayramında aynı şekilde eşit bir şekilde veriliyordu.

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RAKAM VERDİ! "7 BİN 500 TL İLE 10 BİN TL ARASINDA..."

İlk çıktığı dönemde o ikramiye ile bir küçükbaş kurban alınabiliyordu. İçinde bulunduğumuz enflasyonist döneme bakıldığı zamanda paranın değeri düştüğünden kaynaklı satın alma değeriyle ilgili buraya da bir müdahale yapılması gerekliliğinin altını çizmek istiyorum.

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Enflasyon verileri göz önüne alınabilir. Aynı şekilde paranın satın alma gücündeki kayıplar göz önüne alınabilir. Bu rakamın 7 bin 500 lirayla 10 bin lira arasında olma ihtimali olabilir. Ama tamamen bu bütçe dengelerine ve de ekonomi ekibinin elinde olan bir durum olduğunu da söylemek isterim"

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Hissenet
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