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Altın fiyatı için rekor tahmin! Henüz almadıysanız dikkat! Alman devi Deutsche Bank resmen duyurdu...

21.06.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de rekor kıran enflasyona faiz artışı ile yanıt veren Fed’in altın ve dolar fiyatları üzerindeki etkileri devam ediyor. Altın fiyat tahmini için dev bankalardan açıklamalar tek tek gelmeye devam ederken Almanya’nın en büyüklerinden biri olan Deutsche Bank’taki ekonomistlerden yeni bir rekor tahmini yapıldı. Ekonomistler altın için güvenli liman çekiciliğini sürdüreceği yorumunu yaparken, tarihi de paylaştılar. Peki, altın düşecek mi, yükselecek mi? İşte son dakika haberinin detayları...

Küresel piyasalarda, devam eden resesyon endişelerine karşın ekonomilerde yumuşak bir iniş yapılabileceğine ilişkin yorumların etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri para politikasına ilişkin sözle yönlendirmelerine devam ederken, artan resesyon endişeleri karşısında hükümet tarafı da olası politikaları kamuoyuyla paylaşıyor.

Doları olanlar, dolar borcu olanlar dikkat! Sayılı günler kaldı! Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak…Doları olanlar, dolar borcu olanlar dikkat! Sayılı günler kaldı! Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak…

Dün St. Louis Fed Başkanı James Bullard, makroekonomik verilerin beklentileri doğrultusunda gerçekleşmesi halinde temmuzda da güçlü bir faiz artışını destekleyeceğini söylerken, ABD ekonomisini resesyona sokmadan enflasyonu aşağı çekebileceklerini düşündüklerini belirtti. Yarın Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek toplantıda Fed'in politika faizini 75 baz puan artıracağına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, eylül toplantısında da 75 baz puanlık artış ihtimali yüzde 40 seviyesinde bulunuyor.

ALTIN İÇİN YENİ REKOR TAHMİNİ

FED’İN ADIMLARI YATIRIMCILARIN ODAĞINDA

FED’İN ADIMLARI YATIRIMCILARIN ODAĞINDA
Temmuz ayı sonrası atılacak adımların ABD ekonomisinin resesyona girip girmeyeceğine yönelik daha anlaşılır ipuçları vermesi beklenirken, Powell'ın bu haftaki konuşmalarında bu döneme ilişkin yönlendirmelerde bulunacağı tahmin ediliyor.
Enflasyonla mücadeledeki kararlılık ve ABD ekonomisinin resesyona girmeden bu dönemi atlatabileceğine yönelik beklentilerle pay piyasalarında temkinli de olsa pozitif bir seyir izlenirken, Fed yetkililerinin bugün yapacağı açıklamalar da yatırımcıların odağında bulunuyor.

AVRUPA FAİZ ARTIŞINA HAZIRLANIYOR

AVRUPA FAİZ ARTIŞINA HAZIRLANIYOR
Avrupa'da dün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları gündemin odağında yer alırken, Lagarde, ECB yetkililerinin temmuz ve eylül toplantılarında faiz artırma niyetinde olduklarını söyledi. Lagarde, temmuzda 25 baz puanlık faiz artışı yapabileceklerini belirtirken, tahvil faizlerine müdahale etmek için geliştirilen araca yönelik ısrarlı sorulara karşın bu konuda açıklama yapmak için henüz erken olduğunu dile getirdi. ECB Baş ekonomisti Philip Lane ise Euro Bölgesi'nde negatif faizlerin artık uygun olmadığını kaydederken, politika faizindeki artışın ekonominin bütün birimlerindeki risk primini yükselteceğini aktardı.

EURO VE DOLAR

EURO VE DOLAR
Dolar Fed’in 75 baz puanlık faiz artırımı sonrası 20 yılın zirvesinden uzaklaşmıyor. Fed’in faiz artışların son hız devam edeceği beklentisi ve bazı Fed yetkililerinin enflasyonun hedef yüzde 2’yi bulmasının birkaç yılı bulacağını öngörmesi doları destekleyen unsurlar. Dolar endeksi şu sıralar 104,19 seviyesinde bulunuyor. Uzmanlar Fed Başkanı Jerome Powell’in çarşamba ve perşembe günü Senato’da vereceği ifadeler doların yönünde etkili olabileceğini ifade ediyor. Avrupa’da ise yapılan açıklamalar ile güçlenen euro/dolar paritesi ise 1,054’e kadar yükseltti. Bu gelişmelerle döviz kurlarında dün olduğu gibi yatay seyir hakim. Dolar/TL, 17,31-17,32 seviyelerinde yatay; euro/TL ise 18,21 civarında işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI DUYURACAK

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI DUYURACAK
Döviz kurları üzerinde etkili olacak bir diğer gelişme ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 23 Haziran Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı olacak. Piyasalar heyecanla bu kararı beklerken ekonomistlerin tahminleri de netleşti. TCMB’nin haftalık repo faizini yüzde 14,00 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.
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