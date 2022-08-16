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Bankalardan emekliye ‘promosyon’ engeli! Kredi, kredi kartı ya da...

16.08.2022 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilerin son günlerde en önemli gündem maddelerinden birisi de banka promosyonları oldu. Daha yüksek promosyon ödemesi almak isteyen emekliler banka değiştirmek isterken bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar özellikle kredisi bulunan emeklilerin, aylıklarını başka bir bankaya taşımakta zorluk yaşadığını belirtti.

Emekli promosyon ödemesi ile ilgili birbiri ile adeta yarış içine giren bankalar emekli vatandaşları elinden kaçırmak istemiyor. Maaşını bir başka bankaya taşıyarak daha yüksek promosyon ödemesi almak isteyen bazı emeklilerin zorluk yaşadığı öğrenildi. Özellikle kredi ödemesi bulunan emekliler maaşlarını diğer bankaya taşırken zorluk yaşıyor.

Emekli maaşı alan vatandaşlar ayrıca bankaların promosyon için kredi kartı ve otomatik ödeme gibi şartlar koşmasından şikayet ediyor.

‘YASAL DÜZENLEME YAPILMALI’

Milliyet gazetesinin haberine göre; Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, yaptığı açıklamada, özellikle kredisi bulunan emeklilerin, aylıklarını başka bir bankaya taşımakta zorluk yaşadığını belirterek, “Burada bir keyfiyet söz konusu. Yasal düzenleme yok. Müşteriler, tüketim isteği olmayan hiçbir konuda zorlanmamalı” diye konuştu. Çakar, banka promosyonlarında bir taban olması ve yan ürünleri kullansın veya kullanmasın, isteyen emeklinin aylığını taşıyabilmesi gerektiğini belirterek yasal düzenleme çağrısında bulundu.

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UYARIYI GÖREN VAZGEÇİYOR!

Son günlerde aylıklarını başka bankalara taşımakta zorluklar yaşayan emekliler, geçiş sürecinin kolaylaştırılmasını istiyor. Banka değişikliği için e-devlete giren bazı emekliler, kredi gibi nedenlerle borçları olmamasına rağmen, aylıkları üzerinde bloke olduğunu görüyor. Bu durumdaki bazı emeklilerin, bankalarından daha önce aldıkları ve taahhüt süresi 3 yılı bulan promosyonların geri ödemesi nedeniyle bu işlemle karşılaştığı belirtiliyor. Genellikle blokaja konu olan mebla düşük olmasına rağmen, söz konusu uyarıyla karşılaşan pek çok aylık sahibi banka değiştirmekten vazgeçiyor.

İŞTE 2022 EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI GÜNCEL RAKAMLAR (16 Ağustos Salı)

ZİRAAT BANKASI

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası da 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapıyor. 3 yıl için tek defa olarak ödenen promosyonlar, aylık miktarlarına göre belirleniyor.

HALKBANK

HALKBANK

Emekli maaşını Halkbank’tan alan veya maaşını buraya transfer edecek tüm emekliler, 3 yıllık taahhüt karşılığında promosyon alıyor. 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.

VAKIFBANK

VAKIFBANK

Emekli maaşını bankadan almakta olan müşteriler ile 3 yıl süre ile emekli aylığını VakıfBank’tan almayı taahhüt edenler için, 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor. Ödemeler 3 yıl için tek defa olarak gerçekleştiriliyor. Maaş hesabına bağlı ücretsiz HGS etiketi ve aidatsız kredi kartı da promosyon kapsamında sağlanan avantajlardan.

YAPI KREDİ

YAPI KREDİ

3 yıllık taahhütle, aylığı 1 bin 499 TL’ye kadar olanlar için 4 bin 850 TL, bin 500 TL-2 bin 499 TL arasına 6 bin TL, 2 bin 500 TL’nin üzeri için 7 bin 250 TL promosyon ödeniyor. 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda 100 TL ek nakit ödül alabiliyor. İlk kez kredi kartı alan veya promosyon tarihinden önceki 3 ay içerisinde mevcut kartları ile hiç harcama yapmamış olan müşteriler; kampanyadan sonra toplam 500 TL harcama sonrasında ek 150 TL nakit promosyon alıyor. Böylece promosyon miktarı 7 bin 500 liraya ulaşabiliyor.

İŞ BANKASI

İŞ BANKASI

Mevcut maaşını İş Bankası’ndan alan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde bankaya taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR), aylıklarına göre 5 bin TL’ye kadar promosyon alıyor. 1 bin 499 TL için 3 bin 500 TL, bin 500 - 2 bin 499 TL arası aylıklar için 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri için 5 bin 000 TL promosyon veriliyor. Ayrıca emekli tanıdıklarına aylıkları için referans olanlara 500 TL’ye varan Pazarama MaxiPuan’ı tanımlanıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Promosyon kredi banka
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