Bankalardan emekliye ‘promosyon’ engeli! Kredi, kredi kartı ya da...

Emekli promosyon ödemesi ile ilgili birbiri ile adeta yarış içine giren bankalar emekli vatandaşları elinden kaçırmak istemiyor. Maaşını bir başka bankaya taşıyarak daha yüksek promosyon ödemesi almak isteyen bazı emeklilerin zorluk yaşadığı öğrenildi. Özellikle kredi ödemesi bulunan emekliler maaşlarını diğer bankaya taşırken zorluk yaşıyor.

Emekli maaşı alan vatandaşlar ayrıca bankaların promosyon için kredi kartı ve otomatik ödeme gibi şartlar koşmasından şikayet ediyor.

‘YASAL DÜZENLEME YAPILMALI’

Milliyet gazetesinin haberine göre; Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, yaptığı açıklamada, özellikle kredisi bulunan emeklilerin, aylıklarını başka bir bankaya taşımakta zorluk yaşadığını belirterek, “Burada bir keyfiyet söz konusu. Yasal düzenleme yok. Müşteriler, tüketim isteği olmayan hiçbir konuda zorlanmamalı” diye konuştu. Çakar, banka promosyonlarında bir taban olması ve yan ürünleri kullansın veya kullanmasın, isteyen emeklinin aylığını taşıyabilmesi gerektiğini belirterek yasal düzenleme çağrısında bulundu.

UYARIYI GÖREN VAZGEÇİYOR!

Son günlerde aylıklarını başka bankalara taşımakta zorluklar yaşayan emekliler, geçiş sürecinin kolaylaştırılmasını istiyor. Banka değişikliği için e-devlete giren bazı emekliler, kredi gibi nedenlerle borçları olmamasına rağmen, aylıkları üzerinde bloke olduğunu görüyor. Bu durumdaki bazı emeklilerin, bankalarından daha önce aldıkları ve taahhüt süresi 3 yılı bulan promosyonların geri ödemesi nedeniyle bu işlemle karşılaştığı belirtiliyor. Genellikle blokaja konu olan mebla düşük olmasına rağmen, söz konusu uyarıyla karşılaşan pek çok aylık sahibi banka değiştirmekten vazgeçiyor.