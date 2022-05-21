Dul ve yetim aylığında enflasyon farkı belli oldu! İşte zamlı maaşlar...

Asgari ücret zammı ile işçi, memur ve emeklilerin yanı sıra birçok kalemde değişiklik oldu. Bu kapsamda 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, Genel Sağlık Sigortası primi, kıdem ve ihbar tazminatı, SGK idari para cezaları, dul ve yetim maaşı gibi kalemlere zam yapıldı. Yapılan son zam ardından en düşük dul ve yetim aylığı 627 lira olurken, en yüksek maaş 15 bin 55 liraya yükseldi. Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? 2022 güncel dul ve yetim aylıkları Dul ve yetim aylığına temmuz ve ocak aylarında olmak üzere yılda iki defa zam yapılıyor. Henüz 6 aylık enflasyon farkı netleşmese de piyasanın beklentisi yüzde 38,5 oldu. Böylece 6 ayın sonunda en düşük dul ve yetim aylığının 868 olması bekleniyor. En yüksek maaş ise 20 bin 851 liraya yükselebilir. Kesin zam oranı ise 4 Temmuz’da açıklanacak.

HANGİ HALLERDE, KİM ALIR?

ERKEKLER DE DUL MAAŞI ALABİLİYOR Dul maaşının, ya da ölen eşin maaşının sadece kadınlara ödendiği gibi genel bir algı var. Oysa sosyal güvenlikle ilgili düzenlemelerde bir cinsiyet farkı belirtilmiyor. Dolayısıyla eşi ölen bir erkek de dul maaşı alabiliyor. Böylece kendi maaşıyla birlikte emekli aylığı gibi dul aylığı da alması yani çift aylık mümkün oluyor. Burada kişinin çalışıyor ya da emekli olmasına da bakılmıyor. Aynen kadınlara ödendiği gibi şartlar oluşmuşsa erkeklere de ölüm aylığı veriliyor.

EN AZ 5 YIL PRİM OLMALI Aylığın kesilmesine sebep olan tek değişiklik ise ikinci bir evlilik. Koca evlenmediği sürece eşinin maaşını alabiliyor. Ölüm aylığı alabilmek için ölen eşin en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartı var. SSK’lı (4A) olanların en az 5 yıl sigortası, 900 gün primi varsa yine maaş bağlanıyor. Eşin çalışıyor olması ya da emekli olması durumunda aylıkta belli kesintiler yapılıyor.

SSK VE BAĞKUR Erkek, SSK ve BAĞ-KUR kapsamında çalışıyorsa veya emekliyse ölen eşin aylığının yüzde 50’sini dul aylığı olarak alır. Erkek sigortalı çalışmıyor ve BAĞ-KUR’lu da değilse ölen eşinin aylığının yüzde 75’ini alır. Erkek sigortalı çalışmıyorsa, emekli değilse ve eşinden aylık bağlanan çocuğu yoksa ölen eşinden yüzde 75 dul aylığı bağlanır.

EMEKLİ SANDIĞI Ölen eş Emekli Sandığı’na tabi ise ve erkek de memur veya memur emeklisiyse bu durumda erkek ölen eşinin aylığının yüzde 50’sini alır. Erkek SSK ve BAĞ-KUR’luysa ve aylık bağlanan çocuk yoksa ölen eşinden yüzde 75 oranında dul aylığı alır. Ancak aylık bağlanan bir çocuk varsa yüzde 60, birden fazla aylık bağlanan çocuk varsa yüzde 50 oranında dul aylığı alır. Bu hakkın elde edilebilmesi için ölen eşin en az 5 yıllık memuriyeti olması gerekiyor.