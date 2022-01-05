Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? 2022 güncel dul ve yetim aylıkları

Türkiye İstatistik Kurumu’nun enflasyon verilerini açıklamalarından sonra hem kamuda hem de özel sektörde maaşların ne olacağı merak ediliyordu. Bilindiği gibi dul ve yetim aylıklarına Temmuz ve Ocak aylarında olmak üzere yılda iki kere zam yapılıyor. 2022 yılı Bağkur ve SSK emeklisi dul ve yetim maaşları nihayet belli oldu.
Dul ve yetim aylıkları şu şekilde güncellendi. En düşük dul ve yetim aylığı 627 lira olurken, en yüksek aylık da 15.055 lira oldu.
500 /627
550 / 690
596 /748
650 / 816
704 /884
759 / 952
813 /1.020
867 /1.088
921 /1.156
975 /1.224
1.000 /1.255
1.084 /1.359
1.192 /1.495
1.300 /1.631
1.409 /1.767
1.500 /1.882
1.625 / 2.039
1.734 /2.175
1.842 / 2.311
1.950 /2.447
2.059 /2.583
2.167 /2.719
2.276 /2.855
2.384 / 2.991
2.492 /3.127
2.601 / 3.263
2.709 /3.399
2.817 /3.535
2.926 / 3.671
3.034 /3.807
3.142 /3.940
3.251 /4.078
3.359 /4.214
3.468 /4.350
3.576 /4.486
3.684 /4.622
3.793 /4.758
3.901 /4.894
4.009 /5.030
4.118 /5.166
4.226 /5.302
4.334 /5.438
4.443 /5.574
4.659 /5.846
4.876 /6.118
5.093 /6.390
5.418 /6.797
5.635 / 7.069
6.177 / 7.749
6.502 / 8.157
6.788 /8.516
6.827 / 8.565
6.788 /8.516
7.043 /8.837
7.260 /9.109
7.585 /9.516
8.127 /10.196
9.000 / 11.291
9.500 /11.919
10.000 /12.546
11.000 /13.801
12.000 /15.055
Okuyucu Yorumları 0 yorum