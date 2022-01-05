Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? 2022 güncel dul ve yetim aylıkları

Türkiye İstatistik Kurumu’nun enflasyon verilerini açıklamalarından sonra hem kamuda hem de özel sektörde maaşların ne olacağı merak ediliyordu. Bilindiği gibi dul ve yetim aylıklarına Temmuz ve Ocak aylarında olmak üzere yılda iki kere zam yapılıyor. 2022 yılı Bağkur ve SSK emeklisi dul ve yetim maaşları nihayet belli oldu.

2022 GÜNCEL DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR?

Dul ve yetim aylıkları şu şekilde güncellendi. En düşük dul ve yetim aylığı 627 lira olurken, en yüksek aylık da 15.055 lira oldu.

Eski Aylık /Yeni Aylık

500 /627

550 / 690

596 /748

650 / 816

704 /884

759 / 952

813 /1.020

867 /1.088

921 /1.156

975 /1.224

1.000 /1.255

1.084 /1.359

1.192 /1.495

1.300 /1.631

1.409 /1.767

1.500 /1.882

1.625 / 2.039

1.734 /2.175

1.842 / 2.311

1.950 /2.447

2.059 /2.583

2.167 /2.719

2.276 /2.855

2.384 / 2.991

2.492 /3.127

2.601 / 3.263

2.709 /3.399

2.817 /3.535

2.926 / 3.671

3.034 /3.807

3.142 /3.940

3.251 /4.078

3.359 /4.214

3.468 /4.350

3.576 /4.486

3.684 /4.622

3.793 /4.758

3.901 /4.894

4.009 /5.030

4.118 /5.166

4.226 /5.302

4.334 /5.438

4.443 /5.574

4.659 /5.846

4.876 /6.118

5.093 /6.390

5.418 /6.797

5.635 / 7.069

6.177 / 7.749

6.502 / 8.157

6.788 /8.516

6.827 / 8.565

6.788 /8.516

7.043 /8.837

7.260 /9.109

7.585 /9.516

8.127 /10.196

9.000 / 11.291

9.500 /11.919

10.000 /12.546

11.000 /13.801

12.000 /15.055

