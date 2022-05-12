Düşük faizli konut kredisi detayları belli oldu! Peki kim, nasıl yararlanacak? İşte detaylar...

Düşük faizli kredi ile ev almak isteyen vatandaşlar için kolaylık sağlayacak yeni destek paketini Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrasında açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin detaylarını duyurduğu yeni konut destek paketinde, kamu bankaları üzerinden 10 yıl vade ile yüzde 1'in altında faizle geri ödeme imkânı sağlanıyor. Domino etkisi yarattı! Konutta yüksek fiyata ‘ahlak’ sınırı... İlk Evim Konut Kredisi ve Genişletilmiş Konut Kredisi paketine ilişkin yasal düzenleme çalışmaları devam ederken, ilgili kamu bankaları, ürünlerin nasıl kullandırılacağını banka personeli ile paylaştı. DÜNYA'nın edindiği bilgiye göre kredi kullandırma şartları şöyle:

İşte konut kredisi kullandırma şartları

İLK EVİM KONUT KREDİSİ Konutun ekspertiz değeri azami 2.000.000 TL olacak. Sadece sıfır konutlar için başvuru alınacak olup, sıfır konuta ilişkin mevcut kriterler geçerli.

Müşterinin, eşinin veya aynı hanede ikamet eden çocuğunun, tamamı kendi üzerinde konut/daire/mesken niteliğinde gayrimenkulünün bulunmaması gerek. Hali hazırdaki hisseli sahiplikler ürün kullandırımına engel olmamakla birlikte, sayılan bu kişilerin hisselerinin toplamı %100'e ulaşıyorsa ürün kullandırılmayacak.

Müşterinin, eşinin veya aynı hanede ikamet eden çocuğunun, daha önce belirtilen nitelikte bir gayrimenkul sahibi olup da sonradan satmış olması İlk Evim Konut kredisine başvurması engel değil.

Müşteri ve/veya eşi ilgili ürünü sadece 1 kez kullanabilir.