FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Domino etkisi yarattı! Konutta yüksek fiyata ‘ahlak’ sınırı...

Domino etkisi yarattı! Konutta yüksek fiyata ‘ahlak’ sınırı...

12.05.2022 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konutta düşük faizli kredi desteğinin açıklanmasıyla fırsatçılar yeniden sahne aldı. Ev fiyatlarında sadece bir günde yüzde yüz artış gerçekleşti. Rakamlar karşısında birbirini referans alan ev sahipleri fiyatları daha da yukarı çekti. Sektör temsilcileri ev fiyatları için bir üst sınır bulunmadığını ifade ederken yegane kriterin ‘ahlak’ olduğuna dikkat çekti. Ev fiyatlarındaki artış içinse çözüm önerileri şöyle oldu…

Domino etkisi yarattı! Konutta yüksek fiyata ‘ahlak’ sınırı...

Halihazırda son yılların en yüksek fiyat artışı ile karşı karşıya olan gayrimenkul sektörüne hareket getirecek açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yapmıştı. Buna göre konutta düşük faizli kredi desteğinin de yer aldığı 3 yeni paket ile sektöre can suyu olacak kararlar alındı. Ancak bu açıklamalar sonrasında birçok fırsatçı ev fiyatlarını dakikalar içerisinde yükseltti. Bazı ilanlarda yüzde 100’e varan artışlar, platformlardaki diğer taşınmaz satıcıları üzerinde psikolojik tetiklemeye neden oldu.

iStock-636702508

Satıcıların karşılaştığı rakamları baz alarak gayrimenkullerine bunun üstünde rakamlar talep etmesi zaten hormonlu olan fiyatları ulaşamaz seviyeye taşıdı. Fiyatlarda yukarı yönlü domino etkisine neden olan bu duruma tepki gösteren tüketiciler, konut metrekare fiyatlarına üst sınır getirilmesini istiyor. Tüketici temsilcilerinin vatandaşın konut hayalini zora sokan gelişmelere tepkisi ve çözüm önerileri şöyle:

"AHLAK SORUNU VAR"

Konuya ilişkin konuşan TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, "İlan sitelerinde kişiler birbirlerini referans alıp fiyat belirliyorlar. Bir sitede evin fiyatının 4 bin TL’den 4 bin 500 TL’ye çıktığını görüyor o da çıkarıyor 4 bin 500 TL’ye. Yegâne kriter ahlak. Hukuki bir olay değil, sınır yok. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları bizlerin talebiydi. Barınma temel ihtiyaçtır. Kiralar, konut fiyatları üçe katlandı. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarındaki amaç dar gelirli vatandaşın ihtiyacının karşılanmasıydı. Alınan kararlar bazı açıkgöz ve fırsatçılar tarafından istismar edildi" ifadelerini kullandı.

1

"REFERANS FİYATLA ARTIRIYORLAR"

Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Avukat İbrahim Güllü:
Referans fiyat denilen bir uygulama var. Aynı bölgede, aynı semtteki aynı emsaldeki evlerin fiyatları bir anda yukarı çekilince kendi konutumun satış fiyatını da artırıyor. Dolayısıyla buradaki referans fiyat etkisiyle fiyatlarda sürekli bir artışa yol açıyor. Bu yaklaşık iki senedir hem konut fiyatlarında hem de gıda fiyatlarında uygulanıyor. Kredi faiz oranları 0,99 gibi rakama çekilmiş olsa da bu fiyat artışlarıyla tüketicinin konut sahibi olması hayal gibi gözüküyor. Bu yüzden öncelikle konut fiyatlarının kira fiyatlarını yukarıya doğru çektiği göz önüne alınarak mutlaka kira fiyatlarında belli bir süre için üst sınır sabitlemesi getirilmesinin etkili olacağını düşünüyorum.

2

"DİJİTAL TAKİP SİSTEMİ KURULSUN"

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar:
Konut piyasasındaki fırsatçılık, spekülasyon konut alımını zorlaştırıyor. Cumhuriyet tarihinin konut konusunda en pahalı dönemini yaşıyoruz. Bu konuda acilen önlem alınmalı. Gıdada uygulanan dijital takip sistemine benzer bir takip sisteminin yanı sıra fiyatlara da bir sınır getirilmeli. Fırsatçılığın önlenmesi için adam ben şu fiyattan satıyorum diyorsa hayır satamazsın o fiyattan denmeli. (YENİŞAFAK)

iStock-1297658883

"YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini, serbest rekabeti bozucu, tüketicinin malları ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacağının altını çizerek, fırsatçıların serbest piyasa ilkesiyle asla bağdaşmayacak şekildeki fahiş artışları çok detaylı yakından takip ettiklerini ifade etmişti.

Fiyatlardaki artış sonrası artan şikayetler içinse Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Sabah'ın aktardığı haberde, Bakanlık müfettişleri konut satışında fiyat farklılıklarının tespiti için sahaya inecek. Özellikle kredi kampanyasından sonra "ilan edilen fiyat farkları" belirlenecek.

BİR EVDE 850 BİN TL BİRDEN ARTIRDILAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı konum kampanyasının ardından fırsatçılar devreye girdi. Düşük ev alma kampanyasını fırsata çevirmek isteyenler internet sitelerindeki ilanların fiyatlarını hemen yükseltti. Bazı konutların fiyatlarında 850 bin liraya kadar artış dikkat çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
10 dolarlık düşüş! Akaryakıt fiyatları...10 dolarlık düşüş! Akaryakıt fiyatları...
Bakan Nebati'den konuttaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili flaş açıklamaBakan Nebati'den konuttaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili flaş açıklama
Düşük faizli konut kredisi ödemeleri hesaplandı! Düşük faizli konut kredisi ödemeleri hesaplandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete yayımlandı! Bazı valilerin görev yerleri değişti

Resmi Gazete yayımlandı! Bazı valilerin görev yerleri değişti

Arka cebindeki 10 bin doları düşürdü! İlk sözleri bakın ne oldu: İstanbul gibi bir yerde...

Arka cebindeki 10 bin doları düşürdü! İlk sözleri bakın ne oldu: İstanbul gibi bir yerde...

Otomobil alacaklar bu kampanyalara dikkat!

Otomobil alacaklar bu kampanyalara dikkat!

Tarih verildi! Yasaklayacaklar

Tarih verildi! Yasaklayacaklar

Bitcoin, 16 ayın dibini gördü

Bitcoin, 16 ayın dibini gördü

CHP'den yeni asgari ücret tablosu!

CHP'den yeni asgari ücret tablosu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Akılalmaz olay! Kaplana meydan dayağı attı: Mecbur kaldım

Akılalmaz olay! Kaplana meydan dayağı attı: Mecbur kaldım

Eşi yerde uyurken o yatağını başka bir erkekle paylaşıyor!

Eşi yerde uyurken o yatağını başka bir erkekle paylaşıyor!

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Seks kasetlerini paylaştı! Yetmedi canlı yayında cinsel ilişki..

Seks kasetlerini paylaştı! Yetmedi canlı yayında cinsel ilişki..

Yarın geç olabilir: Gördüğünüz an harekete geçin!

Yarın geç olabilir: Gördüğünüz an harekete geçin!

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.