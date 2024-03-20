Emekli kart uygulaması o ilde başladı! İndirimlerden yararlanacaklar

Seçim öncesi seyyanen zam ihtimalleri emeklinin gündemindeyken emekli maaşı 10 bin TL ve daha az olan vatandaşlar için yeni formül masaya yatırıldı. Türkiye genelinde uygulanması beklenen Emekli Kart projesinde ilk adımı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi attı. Kartla birlikte emekliler bazı indirimlerden yararlanacak. İşte detaylar...
Kentte yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların sosyal hayatını kolaylaştırabilmesi ve dijitalleşen dünyada tüm hizmetlere hızlı erişim sağlaması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından yaşlılar için yeni mobil uygulama tasarlandı.
Gaziantep'te yaşayan 65 yaş üstü 76 bin vatandaşın yararlanacağı uygulama, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla verilen iftarda Başkan Fatma Şahin tarafından tanıtıldı.
Gaziantep Emekli Kart'ı kullanan 65 yaş üstü vatandaşlara içme suyunda, ilan ve reklam vergisinde ve belediyeye bağlı sosyal tesislerde yüzde 20 indirim uygulanacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Haydi Sofraya Lokantalarında yüzde 20 indirimli faydalanılabilecek.
Gazi Konut projelerinde emekliler için yüzde 20 konut kontenjanı ayrılacak. Doğal gaz tesisatı desteği başvurularında öncelik, kentte bulunan mağaza ve firmalarda özel indirimlerinde yer alacağı mobil uygulamanın telefonlara indirilmesi gerekiyor. Mobil uygulama üzerinden başvurular alınırken ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin Beyaz Masa biriminden ve ALO 153 Çağrı Merkezi’nden de kayıt yaptırılabilecek.
Tanıtım toplantısında Başkan Şahin ayrıca yeni dönemde farklı mahallelerde emekli lokallerinin kurulacağını söyledi. Yaşlıların yararlanacağı ilk lokalin eski Öğretmen Evi’nde açılacağı açıklanırken sayılarının yeni dönemde arttırılacağı açıklandı.
Şahin, “Bizim medeniyetimiz diyor ki ‘Yaşlılarına of bile deme’ diyor. Bereket dediğin şey paylaşmaktır. Bütün tesislerimize gittiğinizde sosyal tesislerimizde bu kartı size verdiğimizde gideceksiniz yüzde 20 daha uygun yararlanacak, daha uyguna su faturası ödeyeceksiniz. Yeni dönemde biz Gazikonut yapmaya devam edeceğiz. Bu konutlarda yüzde 20 kontenjanını sizlere emeklilerimize, yaşlılarımıza vereceğiz. Yaşlılarımızdan kim hobi bahçesi istiyorsa yeni dönemde hobi bahçesi yapacağız." diye konuştu.