Emekli maaş promosyonu için üçüncü hamle! Süre bir kez daha uzatıldı... (İşte banka banka Kasım 2022 güncel emekli promosyon tutarları)

Emekli maaş promosyon ödemeleri için bankaların Temmuz ayında başlattığı yarış Kasım ayına gelinmesiyle de devam ediyor. Özel bankalarda 10 bin liraya kadar ulaşan promosyon miktarları Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK) harekete geçirmişti. Böylece başta Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ödemeleri olmak üzere tüm kamu bankaları için rakam 5 bin liraya kadar yükseltildi. Şimdi ise milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği banka promosyonlarında yeni döneme girildi.
Banka değiştirmek isteyen emekliler için son başvuru tarihi, 31 Ağustos olarak belirlenmişti. Birçok banka, emekli promosyon kampanya sürelerini 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı. Ekim ayının başlamasıyla birlikte birçok banka son başvuru tarihini Ekim ayı sonuna kadar uzatmıştı. Ancak karşılaşılan yoğun ilgi nedeniyle bazı bankalar bu süreyi 2022 yılının sonuna çekti. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, en yüksek hangi banka veriyor? İşte bankaların emekli promosyon kampanyalarında son durum.
Müşterilerin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir. Başvurular 18 Ekim 2022 tarihi itibari ile başladı ve promosyon ödemeleri ise 01 Kasım 2022 tarihi itibari ile gerçekleşti.
Vakıfbank, 1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı için; 3.500 TL ye (3.500 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000 TL, 3.500 - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500 TL, 7.500 – 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500 TL, 10.000 TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL 3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon ödemeleri; 3 yıl süre ile emekli maaşının Vakıfbank'tan alınmasının taahhüt edilmesi koşuluyla ödenecektir. Söz konusu 3 (üç) yıllık süre içerisinde, gelir/aylık tutarlarında meydana gelecek yıllık artış dolayısıyla, gelir/aylık alanlara ilave promosyon ödemesi yapılmayacaktır.
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. 01 Kasım 2022 tarihinden itibaren;
Daha önce Halkbank'tan promosyon ödemesi almış ve taahhüt süresi devam eden müşterilerin iade etmesi gereken tutar, yeni ödenecek promosyon tutarından mahsup edilerek ödeme yapılacaktır. Halkbank'tan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.
Yurt geneline yaygın Şube ve Bankamatikler aracılığı ile emekli maaşına kolayca ulaşmak isteyen tüm emekliler, İnternet Şubesi'nden ve İşCep'ten emekli maaşlarını taşıyabilir, emekli promosyon başvurusunda bulunabilir ve tüm emekli maaş işlemlerini gerçekleştirebilirler ya da en yakın İş Bankası şubesinden emekli maaşlarını kolayca taşıyabilirler.
1 Kasım 2022 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşteriler, 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir. Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan;
Ek ödül taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 200 TL ek nakit ödül ödenir. 1 Kasım 2022 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında ilk kez kredi kartı alan veya promosyon başvuru tarihinden önceki 3 ay içerisinde mevcut kart/kartları ile hiç harcama yapmamış olan müşteriler; kampanya başlangıç tarihinden 31.12.2022'ye kadar yapacakları toplam 500 TL harcama sonrasında ek 300 TL nakit promosyon almaya hak kazanacaklardır. Ödeme kişilerin emekli maaş hesaplarına ve hala ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk haftası yapılacaktır.