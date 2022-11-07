Son dakika: 200 bin lira promosyon! Duyuruldu, yarın hesaplara geçiyor

Türk Hava yollarında promosyon miktarı netleşti. Kaptan pilot ve başkanlara 200 bin Lira prim ödemesi yapılacak. Kabin amirlerine 70 bin TL prim alacakken, kabin ekiplerine ise 60 bin TL'lik ödeme yapılacak.

AirportHaber'in edindiği bilgiye göre;

Kabin memurlarına 60 Bin

Cadet'lere 25 Bin

Uzman Altı personele 40 Bin

Uzman personele 50 Bin

Kabin amirlerine 70 Bin

Müdür ve yardımcı pilotlara 150 Bin

Kaptan pilot ve başkanlara 200 Bin Lira prim ödemesi yapılacak.

Söz konusu miktarların yarın hesaplara yatacağı öğrenildi.

