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Son dakika: 200 bin lira promosyon! Duyuruldu, yarın hesaplara geçiyor

07.11.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY'den çalışanlarına son dakika ikramiye haberi geldi. Şimdiye kadar bildiğiniz tüm promosyon rakamlarını unutun. 200 bin lirayı bulan promosyonlar yarın çalışanların hesaplarına geçiyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: 200 bin lira promosyon! Duyuruldu, yarın hesaplara geçiyor

Türk Hava yollarında promosyon miktarı netleşti. Kaptan pilot ve başkanlara 200 bin Lira prim ödemesi yapılacak. Kabin amirlerine 70 bin TL prim alacakken, kabin ekiplerine ise 60 bin TL'lik ödeme yapılacak.

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AirportHaber'in edindiği bilgiye göre;

Kabin memurlarına 60 Bin
Cadet'lere 25 Bin
Uzman Altı personele 40 Bin
Uzman personele 50 Bin
Kabin amirlerine 70 Bin
Müdür ve yardımcı pilotlara 150 Bin
Kaptan pilot ve başkanlara 200 Bin Lira prim ödemesi yapılacak.
Söz konusu miktarların yarın hesaplara yatacağı öğrenildi.

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