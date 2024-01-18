Emekli maaşında Temmuz zammı için e-Devlet’ten ipucu: Kök maaşı 8.097 liranın altında kalanlar dikkat! ‘Sıfır’ zam ihtimali

Emekli maaşı zammı belli oldu. Nihai rakam memur emeklisi için yüzde 49,25, SSK Bağ-Kur emeklisi için ilave 5 puan ile yüzde 42,6 olarak açıklandı. En düşük emekli maaşı ise 10 bin TL’ye yükseltildi. Emekli maaşı zam oranlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için Temmuz ayını işaret etti. Erdoğan, emekli Sandığı emeklileri ile zam eşitlemesinin Temmuz ayında yapılacağının altını çizdi.



