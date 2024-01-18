Emekli maaşında Temmuz zammı için e-Devlet’ten ipucu: Kök maaşı 8.097 liranın altında kalanlar dikkat! ‘Sıfır’ zam ihtimali

Emekli maaşı zammı belli oldu. Nihai rakam memur emeklisi için yüzde 49,25, SSK Bağ-Kur emeklisi için ilave 5 puan ile yüzde 42,6 olarak açıklandı. En düşük emekli maaşı ise 10 bin TL’ye yükseltildi. Emekli maaşı zam oranlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için Temmuz ayını işaret etti. Erdoğan, emekli Sandığı emeklileri ile zam eşitlemesinin Temmuz ayında yapılacağının altını çizdi.
Ancak zamlar milyonlarca emekliyi memnun etmedi. Özellikle emekli kök maaşı düşük olup da 7500 liraya tamamlanan yaklaşık 6 milyon kişi bu rahatsızlığını daha çok dile getirdi. Açıklanan zamların ardından milyonlarca kişinin emekli aylığı artış oranı yüzde 33,3 seviyesinde kaldı.
Ekonomi Gazetesi’nde yer alan habere göre, en düşük gelir grubuna dahil emeklilerin maaşına yapılan zam oranı, nispeten daha yüksek gelir elde edenlerin altında kaldı. Bu durumun TBMM görüşmelerinde düzeltilmezse sayıları 6 milyonu bulan emeklilerin bir bölümünün bu kez Temmuz zammında sıfır maaş artışıyla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.
Eğer Merkez Bankası’nın öngörüleri doğrultusunda enflasyon Haziran ayında yüzde 70 civarında gerçekleşirse, yılın ilk yarısındaki enflasyon yüzde 23,5 civarında olacak. Yani SGK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşına yılın ilk yarısı için yüzde 23,5 oranında zam yapılacak.
Emekli kök maaşı yüzde 42,6’lık artışla 8 bin 97 lira olan bir emekli, maaşına yapılacak yüzde 23,5’lik zam ile Temmuz ayındaki maaşı 10 bin lira olacak. Yani bugünkü kök maaşı 8 bin 97 lira ve altında olan emeklilerin yılın ikinci yarısında ellerine geçen ücret değişmeyecek, sıfır zam almış olacaklar.
Yeni emekli maaşı düzenlemesi Meclis’ten geçerek Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından ay sonuna kadar uygulamaya alınacak. Zamların netleşmesinin ardından kök maaş ya da kök aylık rakamınızı e-devlet üzerinden “Emekli Aylık Bilgisi” kısmında aylık tutar olarak kontrol edebilirsiniz. Böylece kök maaşı 8 bin 97 lira ve altında olan emekliler için Temmuz zammında ipucunu görebilirsiniz.