Emekli promosyonunda kamu bankalarından sürpriz hamle! Kesenin ağzını açtılar, 7 bin 500 TL'ye çıkabilir

Promosyon ödemeleriyle ilgili yeni detaylar gündeme geliyor. Kamu bankalarının sunduğu promosyon şartlarını beğenmeyen emekliler özel bankalarla görüşmeye başlamıştı. Böylelikle promosyon tutarları 7.500 TL seviyelerine kadar çıkmıştı. Kamu bankaları emeklileri mutlu edecek formül için arayışlara girdi.

EMEKLİYE PROMOSYON MÜJDESİ! KESENİN AĞZINI AÇTILAR

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank da maay ayrımı yapmaksızın tüm emekli müşterilerin üç seneliğine beş bin lira promosyon ödemesi hazırlığında! 5.000 TL teklifi Hazine Bakanlığına sunuldu. 5.000 TL'lik promosyon teklifi 7.500 TL'ye de çıkabilir.

MEMUR PROMOSYONUNDA REKOR 41 BİN 500 TL!

Emeklilerin yanı sıra memurlar da yüksek promosyonlar aldı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi memurları 41 bin 500 TL, Adalet Bakanlığı personelleri 25 bin TL, polis memurları 27 bin TL promosyon ödemesi aldı.