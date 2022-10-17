Emekli promosyonunda ‘sözleşme’ detayı: Bunu yapmazsanız para iadesi istenebilir

Son dakika… Promosyon ödemeleriyle ilgili yeni detaylar gündeme geliyor. Ağustos ve Eylül döneminde başlayan emekli promosyon kampanyaları Ekim döneminde de devam ediyor. Özelde 10 kamuda ise 5 bin liraya kadar emekli maaş promosyon ödemesi için 31 Ekim son gün. Süreçte sona doğru yaklaşılırken banka promosyon sözleşmelerine ilişkin hemen herkesin atladığı bir detay ortaya çıktı. Peki emekli promosyonları ne kadar oldu? İşte en son emekli promosyon miktarları ve haberin ayrıntıları…

SON DAKİKA: PROMOSYON İADESİ İSTENEBİLİR

Maaş hesabının veya emekli maaşının başka bir bankaya taşınması sonucu vatandaşların promosyona hak kazanmasıyla ilgili dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta bulunduğunu ifade eden Çelik, "Promosyon veren bankaların 2022 yılı için tekliflerini güncelledi. Kamu ve özel bankaların promosyon ödemelerinde farklılıklar yaşanırken vatandaşlar kendileri için en cazip teklifi sunan kurumdan yana tercih kullanıyorlar. Ancak promosyonların yükselmesi ile birkaç hususa dikkat edilmesi gerekliliğinin önemi de arttı” dedi.

SÖZLEŞMEYE BİR MADDE DAHA EKLENMESİ YETERLİ

Hesabın taşınması sırasında, hesabın taşındığı banka ile yapılan promosyon şartlarını düzenleyen anlaşmanın mutlaka titizlikle incelenmesi gerektiğini açıklayan Çelik, “Çünkü hesabını taşıyan banka müşterisinin vefatı halinde, sözleşme şartları yeterince incelenmeden imza altına alınmış ise, sözleşmede 'bankaca ödenen promosyonun, banka tarafından iadesinin istenebileceğine' dair hüküm bulunabiliyor. Vatandaşlarımız bu konuda dikkatli olmalıdır. İmzaladıkları sözleşmelerde bu yönde bir düzenleme bulunmuyor ise, ilgili sözleşmeye mutlaka 'Banka; müşterinin ölümü halinde, mirasçılarından ya da maaşını veren kurumdan “Promosyonun iadesi” talebinde bulunmayacaktır' vb. şekillerde hükümler ekleterek kendilerini koruma altına almaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

İŞVERENLERE DE UYARIDA BULUNDU

Çelik, “İşverenlerin de çalışanları nezdinde bankalar ile anlaşmalar yaptığını görüyoruz. Burada ise işçinin iş değiştirmesi ve vefatı gibi hususların, işverenler tarafından promosyon sözleşmesinde lehe olacak şekilde düzenlenmesi işveren açısından önem arz etmektedir" dedi.