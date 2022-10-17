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Emekli promosyonunda ‘sözleşme’ detayı: Bunu yapmazsanız para iadesi istenebilir

17.10.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Banka promosyonları için son günler yaklaşırken uzmanlardan uyarı geldi. Emekli maaş promosyonlarında rakamlar 10 bin liralara dayanırken, sözleşmelere ilişkin flaş bir uyarı geldi. Avukat Özge Çelik vefat halinde alınan promosyon ödemesinin geri iade istenebileceği belirtildi. Bunun önüne geçilmesi içinse sözleşmeye bir madde daha eklenmesi yeterli. Peki, güncel emekli promosyonu ne kadar? İşte başvurularını devam eden promosyon sürecinde banka banka tutarlar…

Son dakika… Promosyon ödemeleriyle ilgili yeni detaylar gündeme geliyor. Ağustos ve Eylül döneminde başlayan emekli promosyon kampanyaları Ekim döneminde de devam ediyor. Özelde 10 kamuda ise 5 bin liraya kadar emekli maaş promosyon ödemesi için 31 Ekim son gün. Süreçte sona doğru yaklaşılırken banka promosyon sözleşmelerine ilişkin hemen herkesin atladığı bir detay ortaya çıktı. Peki emekli promosyonları ne kadar oldu? İşte en son emekli promosyon miktarları ve haberin ayrıntıları…

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SON DAKİKA: PROMOSYON İADESİ İSTENEBİLİR

Maaş hesabının veya emekli maaşının başka bir bankaya taşınması sonucu vatandaşların promosyona hak kazanmasıyla ilgili dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta bulunduğunu ifade eden Çelik, "Promosyon veren bankaların 2022 yılı için tekliflerini güncelledi. Kamu ve özel bankaların promosyon ödemelerinde farklılıklar yaşanırken vatandaşlar kendileri için en cazip teklifi sunan kurumdan yana tercih kullanıyorlar. Ancak promosyonların yükselmesi ile birkaç hususa dikkat edilmesi gerekliliğinin önemi de arttı” dedi.

SÖZLEŞMEYE BİR MADDE DAHA EKLENMESİ YETERLİ

Hesabın taşınması sırasında, hesabın taşındığı banka ile yapılan promosyon şartlarını düzenleyen anlaşmanın mutlaka titizlikle incelenmesi gerektiğini açıklayan Çelik, “Çünkü hesabını taşıyan banka müşterisinin vefatı halinde, sözleşme şartları yeterince incelenmeden imza altına alınmış ise, sözleşmede 'bankaca ödenen promosyonun, banka tarafından iadesinin istenebileceğine' dair hüküm bulunabiliyor. Vatandaşlarımız bu konuda dikkatli olmalıdır. İmzaladıkları sözleşmelerde bu yönde bir düzenleme bulunmuyor ise, ilgili sözleşmeye mutlaka 'Banka; müşterinin ölümü halinde, mirasçılarından ya da maaşını veren kurumdan “Promosyonun iadesi” talebinde bulunmayacaktır' vb. şekillerde hükümler ekleterek kendilerini koruma altına almaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

İŞVERENLERE DE UYARIDA BULUNDU

Çelik, “İşverenlerin de çalışanları nezdinde bankalar ile anlaşmalar yaptığını görüyoruz. Burada ise işçinin iş değiştirmesi ve vefatı gibi hususların, işverenler tarafından promosyon sözleşmesinde lehe olacak şekilde düzenlenmesi işveren açısından önem arz etmektedir" dedi.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR OLDU?

HALKBANK

HALKBANK

Halkbank tarafından, 1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacağı duyuruldu.

ZİRAAT BANKASI

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere banka tarafından; 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

VAKIFBANK

VAKIFBANK

Vakıfbank'tan yapılan açıklamada aylık emekli maaşı tutarı 1.500.-TL'ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500 TL, 1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625 TL, 2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750 TL, 3 yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacağı ifade edildi.

AKBANK

AKBANK

SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı bu bankadan almayı taahhüt ederek 7.000 TL'ye varan promosyon alabilirsiniz. Ek olarak kampanya dönemi içerisinde, verilecek en az 2 OFÖ Talimatı karşılığında 250 TL ve ilk kez Axess veya Wings sahibi olacak SGK emeklilerine, toplamda 1.250 TL ve üzeri harcamalarına 250 TL olmak üzere toplam 500 TL chip-para fırsatı var.

GARANTİ BBVA

GARANTİ BBVA

Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilere 6.000 TL'ye varan nakit promosyona ek 1.500 TL bonus fırsatı var.
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Anahtar Kelimeler:
emekli promosyon
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