Emekli zammı sosyal medyada olay oldu, yorum yağdı! Özgür Demirtaş 'Aylarca yalvardım' diyerek paylaştı: 'Allah emeklilere sabır vesin'

Emekli maaşlarına gelen yüzde 5'lik ek zam gündem yarattı. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kararla birlikte 2024 emekli maaş zammı oranı yüzde 42,60'a yükseldi. En düşük emekli maaşı ise 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zam oranının Temmuz ayında memur zammıyla eşitleneceğini duyurdu. Açıklanan yüzde 5'lik ek zam kararı sosyal medyada tartışa konusu oldu. Pek çok kullanıcı yapılan zam oranını az bulurken, muhalefet parti liderlerinden de peş peşe tepkiler geldi.

Sosyal medyada yapılan zam oranına tepki gösteren Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.