Emekliye ek zam açıklandı, sırada emekli promosyonları var! 15 bin TL’yi gören yeni liste hazırlığına başladı! İşte en yüksek emekli maaş promosyonu veren bankalar

SSK Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57’den yüzde 42,6’ya yükseltildi. En düşük emekli maaşı 2024 yılı için 7500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı. Bu gelişmenin ardından bankalar da emekli maaş promosyonları için harekete geçti. ING Bank ve Katılım Finans, yeni yılda yaptıkları duyuru ile emekli promosyonunu 15 bin liraya kadar çıkarırken, Garanti BBVA, İş Bankası ve birçok özel bankanın da promosyon tutarlarında güncellemeye gitmesi bekleniyor.
Emekli maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alacağına dair söz veren emeklilere sunulan nakit promosyon kampanyaları, yıllardır aynı sisteme göre şekilleniyor. Birçok banka, son olarak 2023 yılında emekli maaşı promosyonu kampanyalarında güncellemeye gitmişti. Buna karşın bankaların 2024 yılı itibarıyla yeni tablolarını açıklaması bekleniyor.
Her ne kadar mevcut sözleşme gereği emekli müşteriler, promosyon sözleşmesini kabul etmeleri halinde 3 yıl boyunca maaşlarını başka bankaya taşımayacaklarına dair söz verse de, maaşı farklı bankaya taşımadan dahi yeni promosyon ödemesi almak mümkün. Örneğin 3 yıllık sözü karşılığında 2023 yılının ocak ayında 7 bin 500 lira promosyon alan bir emekli, yeni yılda maaşına karşılık 10 bin lira promosyon verilmesi halinde ilave 5 bin lira nakit alma hakkı kazanacak.
7 bin 500 liranın 3 yıllık promosyon tutarı olduğu dikkate alındığında, bir yılın geride kalması halinde ilgili emekli, 5 bin lira ödeyerek mobil uygulama üzerinden emeklilik sözleşmesini iptal edebilmekte. İptal işleminin hemen ardından yapılan yeni başvuru ile emekliye, üç iş günü içerisinde 10 bin liralık ödemesi aktarılmakta. Böylelikle emekli, 3 yıllık sözünü tazeleyerek 5 bin lira ek gelir sağlayabilmekte.
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 10.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca otomatik fatura talimatınıza 5.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.
9 Aralık 2023-31 Ocak 2024 tarihleri arasında maaşını Türkiye Finans’a taşıyana 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ödül fırsatı imkanı sunuluyor.