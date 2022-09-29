Emeklinin gözü kulağı promosyonda: 2.500 TL'den başladı 10 bin TL'ye kadar çıktı! Elinizi çabuk tutun, kritik tarih geldi çattı

Emekli maaş promosyonuyla ilgili haberler yakından takip edilirken, bankaların yarışı da hızlandı. Yaklaşık 13 milyon emekli Garanti, Ziraat, Vakıfbank, Akbank, İş Bankası, Halkbank ve banka banka güncel 2022 emekli maaş promosyon ödemelerini merak ederken kritik tarih geldi. Emekli maaşını henüz farklı bir bankaya taşımamış olanları yakından ilgilendiren tarih ise 30 Eylül yarın. Ağustos ayında büyük ilgi gören kampanya süreci bilindiği üzere Eylül ayının sonuna kadar uzatılmıştı. Peki emekli promosyon fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Eylül ayı emekli maaşı promosyon kampanyaları neler? İşte emekli promosyon ücreti 2022 ile ilgili tüm detaylar....

EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU İÇİN SON GÜN 30 EYLÜL

Promosyon için henüz başvurmamış ve emekli maaşını başka bir bankaya taşımamış olanlar için son gün yarın. Kampanya 30 Eylül'de sona erecek. 30 Eylül sonrası promosyon sözleşmesi yapan emekliler daha yüksek bir promosyon teklifi ile karşılaştıkları takdirde maaş aldıkları bankadan verilmiş olan promosyonu iade ederek daha yüksek bedel ödeyen bankaya maaşlarını taşıyabilecekler.

EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU 10 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Promosyon almak için başka şart olmamasına rağmen, miktarı artırmak isteyen bazı özel bankalar ek şartlar koyuyor. Emekli yakını getirmek, kredi kullanmak, kart almak ya da otomatik fatura talimatı vermek gibi şartlar da ilave edilince promosyon miktarları 10 bin liraya kadar çıkıyor. Halen 2.500 TL ve daha fazla maaş alanlara 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.

EMEKLİLERİN BANKA DEĞİŞTİRMESİ

Emeklilerin öncelikle cayma hakkını kullanarak eski sözleşmeleri fesih imkanları bulunuyor. Bazı bankalar kredi kullanan emeklilerin banka değiştirmesine izin vermiyor. Oysa kredi ile promosyonun bir ilgisi bulunmuyor. Kredi borcu zamanında ödendiği sürece emekli istediği bankadan maaşını alabiliyor.

Ayrıca promosyon için bankaya müracaat eden emekliler çeşitli engellerle karşılaşıyor. Peki bu durumda ne yapılmalı? Konuyla ilgili Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, CNN Türk canlı yayınında emekli promosyonlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

BANKA PROMOSYONLARI ARTAR MI?

Ağaoğlu, "Maaşı yüksek olan, maaşını hemen çekmeyen emeklilerin parası bankada daha çok kalıyor. Onların pazarlık gücü daha fazla oluyor. Çünkü bireysel pazarlık yapılıyor burada. Çalışanlar gibi değil. Emeklilere benim tavsiyem gidip, bankalara durumlarını anlatsınlar. Çünkü bankalar kendi lehlerine olan şeyleri geri çevirmezler" dedi.