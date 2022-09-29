Emeklinin gözü kulağı promosyonda: 2.500 TL'den başladı 10 bin TL'ye kadar çıktı! Elinizi çabuk tutun, kritik tarih geldi çattı

Emekli maaş promosyonuyla ilgili haberler yakından takip edilirken, bankaların yarışı da hızlandı. Yaklaşık 13 milyon emekli Garanti, Ziraat, Vakıfbank, Akbank, İş Bankası, Halkbank ve banka banka güncel 2022 emekli maaş promosyon ödemelerini merak ederken kritik tarih geldi. Emekli maaşını henüz farklı bir bankaya taşımamış olanları yakından ilgilendiren tarih ise 30 Eylül yarın. Ağustos ayında büyük ilgi gören kampanya süreci bilindiği üzere Eylül ayının sonuna kadar uzatılmıştı. Peki emekli promosyon fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Eylül ayı emekli maaşı promosyon kampanyaları neler? İşte emekli promosyon ücreti 2022 ile ilgili tüm detaylar....
EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU İÇİN SON GÜN 30 EYLÜL
Promosyon için henüz başvurmamış ve emekli maaşını başka bir bankaya taşımamış olanlar için son gün yarın. Kampanya 30 Eylül'de sona erecek. 30 Eylül sonrası promosyon sözleşmesi yapan emekliler daha yüksek bir promosyon teklifi ile karşılaştıkları takdirde maaş aldıkları bankadan verilmiş olan promosyonu iade ederek daha yüksek bedel ödeyen bankaya maaşlarını taşıyabilecekler.
EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU 10 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR
Promosyon almak için başka şart olmamasına rağmen, miktarı artırmak isteyen bazı özel bankalar ek şartlar koyuyor. Emekli yakını getirmek, kredi kullanmak, kart almak ya da otomatik fatura talimatı vermek gibi şartlar da ilave edilince promosyon miktarları 10 bin liraya kadar çıkıyor. Halen 2.500 TL ve daha fazla maaş alanlara 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.
EMEKLİLERİN BANKA DEĞİŞTİRMESİ
Emeklilerin öncelikle cayma hakkını kullanarak eski sözleşmeleri fesih imkanları bulunuyor. Bazı bankalar kredi kullanan emeklilerin banka değiştirmesine izin vermiyor. Oysa kredi ile promosyonun bir ilgisi bulunmuyor. Kredi borcu zamanında ödendiği sürece emekli istediği bankadan maaşını alabiliyor.
Ayrıca promosyon için bankaya müracaat eden emekliler çeşitli engellerle karşılaşıyor. Peki bu durumda ne yapılmalı? Konuyla ilgili Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, CNN Türk canlı yayınında emekli promosyonlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
BANKA PROMOSYONLARI ARTAR MI?
Ağaoğlu, "Maaşı yüksek olan, maaşını hemen çekmeyen emeklilerin parası bankada daha çok kalıyor. Onların pazarlık gücü daha fazla oluyor. Çünkü bireysel pazarlık yapılıyor burada. Çalışanlar gibi değil. Emeklilere benim tavsiyem gidip, bankalara durumlarını anlatsınlar. Çünkü bankalar kendi lehlerine olan şeyleri geri çevirmezler" dedi.
İŞTE 2022 EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI GÜNCEL RAKAMLAR
YAPI KREDİ
Promosyon rekabetinde arayı açan Yapı Kredi üç yıllığına maaşını taşıyan emeklilere 7 bin 500 TL promosyona ilave olarak 2 bin 500 TL ödeyecek. Emekli başına 250 TL ilave promosyon verileceğini ilan eden Yapı Kredi, 10 emekli tanıdığının banka şubelerinde hesap açmasını sağlayan bir emekliye 2 bin 500 TL ödeyecek. Böylece Yapı Kredi promosyonda çıtayı 10 bin TL’ye çıkardı. Yapı Kredi’nin emekli kampanyasının ise 30 Eylül’e kadar tüm uzatıldığı duyuruldu.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası da 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapıyor. 3 yıl için tek defa olarak ödenen promosyonlar, aylık miktarlarına göre belirleniyor.
HALKBANK
Emekli maaşını Halkbank’tan alan veya maaşını buraya transfer edecek tüm emekliler, 3 yıllık taahhüt karşılığında promosyon alıyor. 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.
VAKIFBANK
Emekli maaşını bankadan almakta olan müşteriler ile 3 yıl süre ile emekli aylığını VakıfBank’tan almayı taahhüt edenler için, 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor. Ödemeler 3 yıl için tek defa olarak gerçekleştiriliyor. Maaş hesabına bağlı ücretsiz HGS etiketi ve aidatsız kredi kartı da promosyon kapsamında sağlanan avantajlardan.
İŞ BANKASI
Mevcut maaşını İş Bankası’ndan alan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde bankaya taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR), aylıklarına göre 5 bin TL’ye kadar promosyon alıyor. 1 bin 499 TL için 3 bin 500 TL, bin 500 - 2 bin 499 TL arası aylıklar için 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri için 5 bin 000 TL promosyon veriliyor. Ayrıca emekli tanıdıklarına aylıkları için referans olanlara 500 TL’ye varan Pazarama MaxiPuan’ı tanımlanıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum