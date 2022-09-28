Son Dakika: 9.900 TL iddiaları olay olmuştu…Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan canlı yayında EYT ve asgari ücret zammı için kritik sözler! ‘Şüpheniz olmasın’

Son dakika haberi: Tüm Türkiye nefesini tuttu, asgari ücrette ne kadar artış olacağını merakla bekliyor. Kısa bir süre önce asgari ücret zammı ile ilgili ortaya atılan bir iddia herkesi heyecanlandırmıştı. İddiaya göre asgari ücrete yüzde 80 zam yapılacağı ve yeni asgari ücretin 9.900 TL olacağı öne sürülmüştü. Asgari ücret konusunda yaşanan gelişmeler herkes tarafından anbean takip edilirken EYT konusunda da nasıl bir karar çıkacağı milyonlarca vatandaşın gündeminde geniş yer buluyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında, asgari ücret ve EYT ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Diğer yandan çok sayıda vatandaşın başvuruda bulunduğu ve yoğun ilgiyle karşılaşılan ucuz sosyal konut projesi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, arsalarla alakalı yeni adımı duyurdu. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları...

ASGARİ ÜCRET VE EYT MESAJI

Erdoğan, "Son asgari ücret rakamını aralıkta yapacağız. Arkadaşlarımızla bu konuda görüşmeler yapacağız. Yeni bir adımı yıl sonu itibarıyla atacağız. 2023'e güçlü bir şekilde gireceğiz. Rakam konusunda endişe etmeyin. Hiç şüpheniz olmasın" şeklinde konuştu. EYT'de son durum ile ilgili ise "Son aşamasına geldi çalışma. Bize sunulan çalışmada da değerlendirme yapacağız." ifadelerini kullandı.

"ARSA SAYISINI 1 MİLYONA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ucuz sosyal konut projesiyle ilgili ise "TOKİ'ye başvuru sayısı 1 milyon 750 bin. Arsa sayısını 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Bu kadar talebi öngörmüyorduk. Arsaların altyapısını yaparak verelim diyoruz." dedi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR ZAMLANMIŞTI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında 2022 yılı için asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda yüzde 52 oranında artış sağlanmıştı. Yapılan zam sonrası asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Ancak enflasyon rakamlarının yılın ilk 6 ayında yüzde 70’i aşmasıyla maaşlara ikinci bir zam yapılma ihtiyacı doğmuştu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ikinci bir zam yapıldığını duyurmuştu. Böylece asgari ücret yüzde 30 artışla net 5 bin 500 liraya yükselmişti.





