FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ‘Emekliye 4 bin TL seyyanen zam’ iddiasından sonra bir de tarihi duyurdular! Fatih Portakal, ‘Bence böyle bir şey konuşuluyor’ dedi: Ardından daha iddialı açıklama geldi

‘Emekliye 4 bin TL seyyanen zam’ iddiasından sonra bir de tarihi duyurdular! Fatih Portakal, ‘Bence böyle bir şey konuşuluyor’ dedi: Ardından daha iddialı açıklama geldi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
27.01.2024 09:23 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı yüzde 49,25 olacak. Yaklaşık 13 buçuk milyon emeklinin aylığı en az 10 bin TL seviyesine getirilecek. Peki seçim öncesinde emekliye sürpriz bir artış gelir mi? Gazeteci Fatih Portakal ‘bence böyle bir şey konuşuluyor’ dedi. Analist Mert Başaran ise daha iddialı konuştu! “seçim anketleri 1-2 puan farkla çıkarsa Mart’ta ek zamların geleceğini düşünüyorum…”

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için yapılan ek zam ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis onayından geçti. Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından ise emekli maaşı fark ödemeleri Sosyal Güvenlik Kurumu SGK’nın duyuracağı takvim ile hesaplara geçecek. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına 5 puan olarak açıklanan refah payı 11,68 olarak güncellendi.

MHP’den Meclis’te İntibak Yasası sesleri! MHP’den Meclis’te İntibak Yasası sesleri!


Keşfet

‘EMEKLİYE SEYYANEN 4 BİN TL ZAM’ İDDİASI

Ancak bu oran ve 10 bin TL olan en düşük emekli aylığı emekliler arasında yeterli bulunmadı. Seçim öncesi dönemde emekli maaşlarına seyyanen zam yapılacağı hatta bunun da 4 bin TL civarında olacağı iddia edildi.

“BÖYLE BİR ŞEY KONUŞULUYOR”

“BÖYLE BİR ŞEY KONUŞULUYOR”

Peki emekli maaşlarına ek sürpriz artış olabilir mi? Konuya ilişkin bir değerlendirme de Gazeteci Fatih Portakal’dan geldi. “Bence böyle bir şey konuşuluyor” konuşuluyor diyen Fatih Portakal, “Emekliye bunu verecekse ister istemez asgari ücretli, memur, memur emeklisi kazan kaldıracak. Öyle bir denge bozukluğu olacak.

Ama SSK Bağ-Kur emeklilerinde en düşük emekli maaşı 10 bin lira oldu. Kök maaş dedikleri şey absürd ve mantıksız bir olay. 6500 TL’nin altında kök maaşınız varsa sadece yüzde 37 zam olabiliyorsunuz. O da 10 bin TL oluyor. 10 bin lira ile nasıl geçinecekler” ifadelerini kullandı.

‘İDDİA EDİYORUM’ DİYEREK EK ZAM İÇİN TARİH VERDİ

‘İDDİA EDİYORUM’ DİYEREK EK ZAM İÇİN TARİH VERDİ

Yatırım Analisti Mert Başaran ise seçim anketlerine dikkat çekerek, “İddia ediyorum seçim anketleri 1-2 puan farkla çıkarsa Mart’ta ek zamların geleceğini düşünüyorum” dedi.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 49,25 ZAM NE ZAMAN YANSIYACAK?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 49,25 ZAM NE ZAMAN YANSIYACAK?

Yaklaşık 13 buçuk milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisini etkileyecek emekliye ek zam düzenlemesinde sadece Resmi Gazete adımı kaldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
emekli zammı
En Çok Okunan Haberler
İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi

İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi

Altın günü düzenledi! 1.2 milyonluk altını tek bir iz bırakmadan çaldı: Hepsini eksiksiz verince de serbest bırakıldı

Altın günü düzenledi! 1.2 milyonluk altını tek bir iz bırakmadan çaldı: Hepsini eksiksiz verince de serbest bırakıldı

Emekliye seyyanen zam mı yapılacak?

Emekliye seyyanen zam mı yapılacak?

MHP’den Meclis’te İntibak Yasası sesleri!

MHP’den Meclis’te İntibak Yasası sesleri!

TOKİ duyurdu! Detaylar belli oldu... 43 ilde konut ve iş yeri satışı

TOKİ duyurdu! Detaylar belli oldu... 43 ilde konut ve iş yeri satışı

Avrupa'nın bu kasabasında 4 liraya ev sahibi olabilirsiniz

Avrupa'nın bu kasabasında 4 liraya ev sahibi olabilirsiniz

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.