‘Emekliye 4 bin TL seyyanen zam’ iddiasından sonra bir de tarihi duyurdular! Fatih Portakal, ‘Bence böyle bir şey konuşuluyor’ dedi: Ardından daha iddialı açıklama geldi

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için yapılan ek zam ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis onayından geçti. Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından ise emekli maaşı fark ödemeleri Sosyal Güvenlik Kurumu SGK’nın duyuracağı takvim ile hesaplara geçecek. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına 5 puan olarak açıklanan refah payı 11,68 olarak güncellendi.
Ancak bu oran ve 10 bin TL olan en düşük emekli aylığı emekliler arasında yeterli bulunmadı. Seçim öncesi dönemde emekli maaşlarına seyyanen zam yapılacağı hatta bunun da 4 bin TL civarında olacağı iddia edildi.
Peki emekli maaşlarına ek sürpriz artış olabilir mi? Konuya ilişkin bir değerlendirme de Gazeteci Fatih Portakal’dan geldi. “Bence böyle bir şey konuşuluyor” konuşuluyor diyen Fatih Portakal, “Emekliye bunu verecekse ister istemez asgari ücretli, memur, memur emeklisi kazan kaldıracak. Öyle bir denge bozukluğu olacak.
Ama SSK Bağ-Kur emeklilerinde en düşük emekli maaşı 10 bin lira oldu. Kök maaş dedikleri şey absürd ve mantıksız bir olay. 6500 TL’nin altında kök maaşınız varsa sadece yüzde 37 zam olabiliyorsunuz. O da 10 bin TL oluyor. 10 bin lira ile nasıl geçinecekler” ifadelerini kullandı.
Yatırım Analisti Mert Başaran ise seçim anketlerine dikkat çekerek, “İddia ediyorum seçim anketleri 1-2 puan farkla çıkarsa Mart’ta ek zamların geleceğini düşünüyorum” dedi.
Yaklaşık 13 buçuk milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisini etkileyecek emekliye ek zam düzenlemesinde sadece Resmi Gazete adımı kaldı.