‘Emekliye 4 bin TL seyyanen zam’ iddiasından sonra bir de tarihi duyurdular! Fatih Portakal, ‘Bence böyle bir şey konuşuluyor’ dedi: Ardından daha iddialı açıklama geldi

Ama SSK Bağ-Kur emeklilerinde en düşük emekli maaşı 10 bin lira oldu. Kök maaş dedikleri şey absürd ve mantıksız bir olay. 6500 TL’nin altında kök maaşınız varsa sadece yüzde 37 zam olabiliyorsunuz. O da 10 bin TL oluyor. 10 bin lira ile nasıl geçinecekler” ifadelerini kullandı.