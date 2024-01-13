EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA: Görünen yüzde 37, gerçekte yüzde 0! Kabine öncesi e-Devlet’te dikkat çeken değişiklik… SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI FORMÜLÜ

Zamda formüller aranırken en net ipucu Cevdet Yılmaz’dan geldi. Bilindiği üzere Emekli Sandığı yani memur emekli maaşı zammı toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile yüzde 49,25 olmuştu. Yılmaz, SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur emeklisi arasında denge gözetileceğini kaydederek zamda ‘eşitleme’ yapılacağının sinyalini verdi. Bu kapsamda en öne çıkan formül de memur emeklisi ile maaşların aynı seviyeye çekilmesi oldu. Yani aradaki yüzde 11,68'lik farkın SSK, Bağ-Kur emekli zammı olarak aylıklara yansıtılması bekleniyor. Yeni dönemde alt sınır olacak rakamın ise 11 bin ila 12 bin TL arasında olacağı tahmin ediliyor.