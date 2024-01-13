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KADEMELİ EMEKLİLİK SON DAKİKA! 2000-2008 sigorta başlangıcı olana ‘denge’ mesajı! Cevdet Yılmaz ‘şimdilik yok’ dedi: Açık kapı bıraktı

13.01.2024 07:28 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi… Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? Sorusu için milyonlar gözünü Ankara’dan gelecek açıklamalara çevirmişti. Ve beklenen net mesaj Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan geldi. Yılmaz, 2000 2008 sigorta başlancıgı olup erken emeklilik düzenlemesi bekleyenlere, “Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok. Bu gelecekte olmayacak anlamına gelmiyor” dedi.

KADEMELİ EMEKLİLİK SON DAKİKA! 2000-2008 sigorta başlangıcı olana ‘denge’ mesajı! Cevdet Yılmaz ‘şimdilik yok’ dedi: Açık kapı bıraktı

Son dakika: İstanbul'da gazete ve TV'lerin ekonomi yöneticileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi. 2000-2008 arası sigorta başlangıcı olan vatandaşlar için kritik bir açıklamada bulundu. Son günlerde prim gün sayılarının kademeli olarak artırılmasını ve belirli yaş sınırlarının yeniden düzenlenmesini içereren yasa tasarısının Meclis’e sunulduğu iddia edilmişti. Cevdet Yılmaz hem staj ve kademeli emeklilik bekleyen milyonlara mesaj iletti. Peki kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? 2000 sonrası emeklilik yaşı düşecek mi? İşte haberin detayları…

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“ŞİMDİLİK ÇALIŞMAMIZ YOK”

Cevdet Yılmaz, “Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok” dese de milyonlar için açık kapı bırakmaya da devam etti. “Bu gelecekte olmayacak anlamına gelmiyor” ifadesini de sözlerine ekleyen Yılmaz, “Ama sosyal güvenlikle ilgili yapılacak çalışmaların daha bütüncül bir çerçevede, daha kapsamlı, bütün dengelerin gözetildiği bir anlayışla gerçekleşmesi” diye konuştu.

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2000 SONRASI KADEMELİ EMEKLİLİK TALEBİ

2000-2008 arası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na kayıtlı olanlar milyonlar emeklilik sürecinde yaşa takılma sorunlarına çözüm aranmasını istiyor. 6.250 günden başlayarak tanımlanan prim günlerinin kendi içinde kademeli olarak değişmesi, ikinci grup EYT ile ilgili yaşların da 43'ten başlayıp 50 ve 52 yaşa kadar ilerlemesi talep ediliyor.

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İŞTE TALEP EDİLEN KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU

• 9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.250 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.250 pirim gün şartı aranacak.
• 2000 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.325 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.325 pirim gün şartı aranacak.
• 9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.250 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.250 pirim gün şartı aranacak.
• 2000 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.325 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.325 pirim gün şartı aranacak.
• 2001 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.400 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.400 pirim gün şartı aranacak.
• 2002 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.475 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.475 pirim gün şartı aranacak.
• 2003 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 44 yaş ve 6.550 pirim günü, erkekler için 46 yaş ve 6.550 pirim gün şartı aranacak.
• 2004 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 45 yaş ve 6.625 pirim günü, erkekler için 47 yaş ve 6.625 pirim gün şartı aranacak.
• 2005 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 46 yaş ve 6.700 pirim günü, erkekler için 48 yaş ve 6.700 pirim gün şartı aranacak.
• 2006 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 47 yaş ve 6.775 pirim günü, erkekler için 49 yaş ve 6.775 pirim gün şartı aranacak.
• 2007 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 48 yaş ve 6.850 pirim günü, erkekler için 50 yaş ve 6.850 pirim gün şartı aranacak.
• 2008 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 49 yaş ve 6.925 pirim günü, erkekler için 51 yaş ve 6.925 pirim gün şartı aranacak.

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YILLARA GÖRE EMEKLİLİK ŞARTLARI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’da değişiklik yapılmadan önce; kanunda belirtilen prim şartı sağlanması halinde kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresi emeklilik şartları arasındaydı. 8 Eylül 1999 tarihinde kabul edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile birlikte kadınlarda emeklilik yaşı 58, erkeklerde ise bu yaş 60 oldu. 2008 yılında ise ilk kez sigortalı olarak işe başlayan olan kişiler için 5510 sayılı Kanun ile emeklilik yaşı 65’e yükselmiş oldu. Yani 2008 yılında yapılan değişiklikle sigorta primi dolmuş olan kişiler emekli olabilmesi için 65 yaşına kadar beklemesi halinde emekli olabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
kademeli emeklilik
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