Emekliye, memura zam oranı netleşiyor! En düşük emekli aylığı ne olacak? Polis, öğretmen, hemşire... 12 bin liraya yaklaştı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yarın saat 10.00’da SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler ile memurların 2023 için yeni maaşlarının belirleneceği Aralık ayı enflasyon verisini duyuracak. Açıklanacak veri sonrasında memur ve memur emekliler için 6 aylık enflasyon farkı netleşecek. 5 aylık yüzde 15,11’lik zam oranı cepte olsa da 6 aylık rakamlar için ipuçları da gelmeye devam ediyor.
Bu kapsamda AA Finans'ın aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,61 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,40 ve en yüksek yüzde 4 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,61) göre bir önceki ay yüzde 84,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,59'a gerileyeceği hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 42 düzeyinde oluştu.
SGK ve Bağ-Kur emeklileri için ilk 6 aylık zam oranı yüzde 42,35 olmuştu. En düşük emekli maaşı ise 3.500 TL’ye yükseltilmişti. Memur ve memur emeklileri içinse yüzde 34,85 enflasyon farkı ve yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı ile Temmuz ayı toplam zam oranı yüzde 41,69 olarak belirlendi.
Ortaya çıkan enflasyon beklentisine göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri için refah payı hariç yüzde 17,03’lük bir zam oranı gözükürken, memur ve memur emeklisi için ek gösterge farkı olmadan bu oran 18,18 olarak hesaplandı.
3.500 TL olan en düşük emekli maaşı için düzenleme de yolda. Asgari ücrete yapılan yüzde 54,6’lık zam oranının en düşük emekli maaşı için de uygulanarak rakamın 5.400 liranın üzerine yükseltilmesi bekleniyor. Tüm bunların yanı sıra emekliler için yüzde 10’luk bir refah payının da masada olduğu belirtiliyor.
• GENEL MÜDÜR 1/4 - 29.809 - 35.228
• ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 15.848 -
• MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 9.707 - 18.729
• ÖĞRETMEN 1/4 - 12.276 - 14.507
• KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 27.574 - 32.586
• BAŞKOMİSER 3/1 - 15.810 - 18.684
• POLİS MEMURU 8/1 - 13.747 - 16.246
• UZ. DOKTOR 1/4 - 18.853 - 22.280
• HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 11.828 - 13.978
• MÜHENDİS 1/4 - 16.205 - 19.151
• TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 10.100 - 11.936
• PROFESÖR 1/4 - 25.984 - 30.707
• ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 15.311 - 18.094
• VAİZ 1/4 - 12.752 - 15.070
• AVUKAT 1/4 - 15.485 - 18.300
• MÜŞTEŞAR (1/1) - 21.905 - 23.712 TL
• GENEL MÜDÜR (1/1) - 19.361 - 22.894 TL
• ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS-1/4) - 7.429 - 8.784 TL
• MEMUR (LİSANS-1/4) 7.270 - 8.596 TL
• ÖĞRETMEN (1/4) - 7.476 - 8.840 TL
• KAYMAKAM 1. SINIF (1/4) - 12.691 - 15.007 TL
• POLİS MEMURU (8/1) - 7.731 - 9.141 TL
• HEMŞİRE (LİSANS-1/4) - 7.266 - 8.592 TL
• MÜHENDİS (1/4) - 9.116 - 10.779 TL
• TEKNİSYEN (LISE-1/4) - 6.343 - 7.500 TL
• PROFESÖR (1/4) - 17.340 - 20.504 TL
• İMAM-HATİP - 7.476 - 8.840 TL
• AVUKAT (1/4) - 7.476 - 8.840 TL
Enflasyon beklenti anketine göre, memur emeklisi için 6 aylık tahmin edilen enflasyon farkından dolayı alacağı yeni maaşı 6.077 TL’den 7.186 TL’ye yükselecek.
2000 öncesi SSK emeklisi 4.687 TL alırken yeni yılda bu rakamın 5.491 TL’ye yükselmesi bekleniyor.
SSK 2000 sonrası emeklileri içinse 2.906 TL’den 3.404 TL’ye artış olabileceği öngörülüyor.
Bağ-Kur esnaf emeklisinin mevcut maaşı 4.197 TL iken 2023 zammı ile bunun 4.917 TL olması hesaplanıyor.
Asgari ücret zammı oranında artması beklenen ve 5.411 lira olarak hesaplanan en düşük emekli aylığı üzerinden yüzde 75 hak sahibi dul eş 4.058 lira alacak.