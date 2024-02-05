Emekliye seyyanen zam kulisi! Canlı yayında tarihi açıkladı rakamı söyledi: ‘Paketin bir parçası’ diyerek duyurdu

Türkiye genelinde yükselen enflasyon, emeklilerin maaşlarını hızla eritiyor. Yeni yılda yapılan yüzde 49'luk zam, emekliler tarafından yetersiz bulundu ve tepkilere neden oldu. Seyyanen zam konusunda ise farklı beklentiler var. Bazıları için 4 bin TL yeterli görülürken, diğerleri asgari ücret seviyesinde zam istiyor.
Kulislerde 10 Mart tarihi öne çıkarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.
TGRT Haber Ankara temsilcisi Zeliha Bedir, Ankara kulislerinden edindiği bilgileri canlı yayında paylaştı. Bedir'e göre, yerel seçimlerde emekliler kritik bir grup olacak.
Bedir, "10 Mart'tan sonra emeklilere 4 bin TL seyyanen zam yapılacağı konuşuluyor. Bu, emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine çekilmesi ve ev kadınlarına yönelik düzenlemelerin de torba yasada konuşulan diğer başlıklar arasında yer aldığı bir paketin parçası" şeklinde konuştu.
Tüm bunların yanında emekli bayram ikramiyeleri için de artış yapılacağı dile getiriliyor. Burada da iki formül öne çıkıyor.
İlki yüzde 50 zam yapılarak 2 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin 3 bin TL’ye yükseltilmesi. İkincisi ise tıpkı Cumhuriyet İkramiyesi gibi yüzde 150’lik zam ile 5000 TL’ye yükseltilmesi.