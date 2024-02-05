FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekliye seyyanen zam kulisi! Canlı yayında tarihi açıkladı rakamı söyledi: ‘Paketin bir parçası’ diyerek duyurdu

Emekliye seyyanen zam kulisi! Canlı yayında tarihi açıkladı rakamı söyledi: ‘Paketin bir parçası’ diyerek duyurdu

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
05.02.2024 14:58 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

SSK Bağkur ve Emekli Sandığı emekli maaşı zammı yüzde 49,25 oldu. En düşük emekli maaşı 2500 liralık artış ile 10 bin liraya yükseldi. Ancak yeni yılda emekli maaşlarına yapılan zamlar emekliler tarafından yetersiz bulundu. Seçim öncesi seyyanen zam sesleri yükselmeye başladı. Peki emekliye yeni bir ek zam yapılacak mı? Ankara’dan kulis bilgisini paylaştılar! 10 Mart’tan sonra 4 bin TL seyyanen zam iddiası emeklileri heyecanlandırdı. İşte haberin detayları…

Türkiye genelinde yükselen enflasyon, emeklilerin maaşlarını hızla eritiyor. Yeni yılda yapılan yüzde 49'luk zam, emekliler tarafından yetersiz bulundu ve tepkilere neden oldu. Seyyanen zam konusunda ise farklı beklentiler var. Bazıları için 4 bin TL yeterli görülürken, diğerleri asgari ücret seviyesinde zam istiyor.

Emekliye bayram ikramiyesi sürprizi: İki formül gündemde Emekliye bayram ikramiyesi sürprizi: İki formül gündemde


Keşfet

Kulislerde 10 Mart tarihi öne çıkarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.

4 BİN TL'YE KADAR ZAM BEKLENTİSİ

4 BİN TL'YE KADAR ZAM BEKLENTİSİ

TGRT Haber Ankara temsilcisi Zeliha Bedir, Ankara kulislerinden edindiği bilgileri canlı yayında paylaştı. Bedir'e göre, yerel seçimlerde emekliler kritik bir grup olacak.

Bedir, "10 Mart'tan sonra emeklilere 4 bin TL seyyanen zam yapılacağı konuşuluyor. Bu, emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine çekilmesi ve ev kadınlarına yönelik düzenlemelerin de torba yasada konuşulan diğer başlıklar arasında yer aldığı bir paketin parçası" şeklinde konuştu.

BAYRAM İKRAMİYELERİNE DE DÜZENLEME

BAYRAM İKRAMİYELERİNE DE DÜZENLEME

Tüm bunların yanında emekli bayram ikramiyeleri için de artış yapılacağı dile getiriliyor. Burada da iki formül öne çıkıyor.

İlki yüzde 50 zam yapılarak 2 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin 3 bin TL’ye yükseltilmesi. İkincisi ise tıpkı Cumhuriyet İkramiyesi gibi yüzde 150’lik zam ile 5000 TL’ye yükseltilmesi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
emekli zammı
En Çok Okunan Haberler
Emekliye seyyanen zam kulisi!

Emekliye seyyanen zam kulisi!

TL mevduat faizi ve kredi faiz oranları için açıklama geldi!

TL mevduat faizi ve kredi faiz oranları için açıklama geldi!

Saç ekimi yaptırdı, sonuç başarısız olunca soluğu mahkemede aldı

Saç ekimi yaptırdı, sonuç başarısız olunca soluğu mahkemede aldı

İzmir bu sonuçları konuşacak! Fark kıl payı

İzmir bu sonuçları konuşacak! Fark kıl payı

Emekliye bayram ikramiyesi sürprizi: İki formül gündemde

Emekliye bayram ikramiyesi sürprizi: İki formül gündemde

Günlüğü 2 bin liraya usta bulamayan kadın müteahhit çözümü kendinde buldu!

Günlüğü 2 bin liraya usta bulamayan kadın müteahhit çözümü kendinde buldu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.