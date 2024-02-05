Emekliye seyyanen zam kulisi! Canlı yayında tarihi açıkladı rakamı söyledi: ‘Paketin bir parçası’ diyerek duyurdu

Türkiye genelinde yükselen enflasyon, emeklilerin maaşlarını hızla eritiyor. Yeni yılda yapılan yüzde 49'luk zam, emekliler tarafından yetersiz bulundu ve tepkilere neden oldu. Seyyanen zam konusunda ise farklı beklentiler var. Bazıları için 4 bin TL yeterli görülürken, diğerleri asgari ücret seviyesinde zam istiyor.



