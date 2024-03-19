En düşük emekli maaşı alanları ilgilendiriyor! Emekli taban aylığa yaş şartı kriteri: Tepki toplayan farka 'yeni formül'

Emekli aylıkları arasındaki makasın kapanması için de adım atılması bekleniyor. Bu kapsamda, taban aylıkta emeklilik yaşı esas alınacak. Örneğin, 59 yaşında emekli olan bir vatandaş en düşük 17 bin lira maaş alabilecek. Bu rakam sigortalı çalışma süresi ve prim ödemesi gibi etkenlerle daha da yükselecek.