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En düşük emekli maaşı alanları ilgilendiriyor! Emekli taban aylığa yaş şartı kriteri: Tepki toplayan farka 'yeni formül'

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
19.03.2024 08:18
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Emekli taban maaşı konusunda adım atılıyor. Bu kapsamda iş kanununda yapılacak yeni düzenlemeye emekli maaşları da dahil edilecek. Yeni düzenlemede fazla prim ödeyen daha fazla maaş alabilecek. Ayrıca emeklilik hakkı ve yaşı gibi olguların da sil baştan tanımlanabileceği ifade ediliyor.

En düşük emekli maaşı uygulaması emekli taban maaşı problemini de beraberinde getirmişti. Çok prim ödeyen de az prim ödeyen de aynı maaşı alırken bu durum tepki toplamış ve sistemin değiştirilmesi talep ediliyordu. Bu kapsamda hükümetin üzerinde çalıştığı yeni emeklilik sistemi formülünün detayları da ortaya çıkmaya başladı.

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En düşük emekli kök aylığı 7 bin 462 lira 25 kuruştan 10 bin liraya yükseltilecek. İş Kanunu’nda yapılacak değişiklikler doğrultusunda emeklilik hakkı ve yaşı da yeniden tanımlanacak. Tanımlama, toplumsal uzlaşıya göre belirlenecek.

Emekli aylıkları arasındaki makasın kapanması için de adım atılması bekleniyor. Bu kapsamda, taban aylıkta emeklilik yaşı esas alınacak. Örneğin, 59 yaşında emekli olan bir vatandaş en düşük 17 bin lira maaş alabilecek. Bu rakam sigortalı çalışma süresi ve prim ödemesi gibi etkenlerle daha da yükselecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını 'emekli yılı' ilan etmesiyle birlikte emekli kök aylığının en düşük emekli maaşı olan 10 bin lira bandına çıkarılması için çalışmalara başlanacak.

Üzerinde durulan formüllerden biri de vatandaşın emekli olduğu yaşa göre taban aylığın belirlenmesi oldu. Söz konusu düzenleme eğer uzlaşıya varılırsa çalışma hayatını tekrar kurgulaması öngörülen yeni İş Kanunu’na eklenecek. Bu kapsamda emeklilik hakkı ve yaşı gibi olguların da sil baştan tanımlanabileceği ifade edildi.

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Emeklilere, sigorta primi ve sigorta gün sayısından bağımsız olarak emekli olunan yaşa göre standart taban aylık bağlanması sağlanmasını amaçlayan seçenek de masada. Bu seçeneğin benimsenmesi halinde, emeklilik için gereken sigorta gün sayısı ve pirim ödemelerinden bağımsız olarak emekli olunan yaşa göre en düşük emekli maaşı tabanı belirlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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