EYT’liye promosyon ödemesi 15 bin TL’yi bulabilir! Rekabet yeniden kızışacak… (Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyonu veriyor?)

Emeklilikte Yaşa Takılan milyonlar Meclis’in dün yeniden faaliyetlerine başlamasıyla 20 yıllık hayalinde mutlu sona ulaştı. EYT yasası Resmen Meclis’ten geçti. Şimdi ise kanunun Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından emeklilik hakkı elde eden vatandaşlar için başvuru süreci başlayacak. İlk maaşlarını Nisan ayında alacak emekli adayları banka ve şubesini e-Devlet'ten veya emeklilik işlemleri sırasında SGK'da seçebilecek. Böylece EYT'linin emekli maaşı tercih ettiği bankaya yatırılacak.
EYT düzenlemesinin netlik kazanması sonrasında bankalar da yeniden müşteri kazanmak için çalışmalarını hızlandırdı. Bankların geçtiğimiz yıl Temmuz ayında başlatarak Aralık sonuna kadar uzattığı emekli maaş promosyon yarışının yeniden alevlenmesi bekleniyor. Emeklilerin 2 bayramda ikramiye ve Temmuz döneminde yeniden zam alacak olması bankaların müşteri kazanması istediğini artıran diğer faktörler olarak dikkat çekiyor.
Kamu ve özel bankalar emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emekli promosyon ödemesi yapıyor. Müşteri kazanma adına kampanya çalışmalarına başlayan bankalar rakamları daha da yukarıya taşıyacak. Bir dönem promosyonda müşteri kazanma rekabetiyle 10 bin TL rakamı görülürken çoğu banka emekli promosyonu ödemesini 7 bin TL'nin üzerine çıkardı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank da emekli promosyon tutarlarını güncelledi.
Emekli promosyon tutarları mevcut durumda 7 bin-8 bin TL bandında bulunuyor. Yüzde 30'luk emekli Ocak zammı sonrasında bu rakamların daha da yükseleceği öngörülüyor. Bu bağlamda emekli promosyon tutarlarının özel bankalarda 10-15 bin TL arasında şekillenmesi bekleniyor. EYT'liler böylece banka seçerken kendileri için en iyi şartları sağlayan ve en yüksek promosyon ödemesi yapan kurumları tercih edecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Mart 2023'te belirlemesi gereken asgari emekli promosyon tutarlarını 1 Kasım itibarıyla erkenden yeniledi.
Yani Türkiye'de hiçbir banka bu miktarlardan daha az promosyon ödeyemeyecek. Ancak bu rakamların üzerinde emekli promosyon ödemesi serbest olmaya devam edecek.
Emekli promosyon tutarlarını ilk güncelleyen kamu bankası Ziraat Bankası oldu. SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara;
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Hak sahiplerinden 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.
Halkbank emekli promosyon rakamlarında SGK'nın asgari tutarları belirlemesi sonrası güncellemeye gitti. Bankadan yapılan açıklamada; emekli maaş ödemelerini Halkbank aracılığı ile alanlara;
tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Vakıfbank da SGK'nın açıklaması sonrası emekli promosyon tutarlarını güncellendi. Emekli maaş ödemelerini Vakıfbank aracılığı ile alanlara;
tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.
SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7.000 TL' ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 01 Aralık – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı bu bankadan almayı taahhüt ederseniz 7.000 TL'ye varan promosyon ödemesi alabilirsiniz.
Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emekliler 6.000 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak 1.500 TL de bonus kazanabiliyor. Bu koşulda Garanti, emekli promosyon ödemesini 7.500 TL'ye kadar yapabiliyor. Banka kampanya geçerlilik tarihini 1-31 Aralık 2022 olarak duyurdu.