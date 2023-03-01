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EYT'de aynı iş yerinde çalışma şartı değişti! 10 günlük süre verilmişti: 30 güne yükseltildi...

01.03.2023 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Meclis’ten geçerek yasalaştı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenen EYT’de emekli olup aynı iş yerinde çalışma şartı için değişikliğe gidildi. 10 günlük süre 30 güne yükseltildi. Ayrıca sosyal güvenlik destek primi indirimi de bir defalık uygulanacak.

EYT'de aynı iş yerinde çalışma şartı değişti! 10 günlük süre verilmişti: 30 güne yükseltildi...

EYT düzenlemesine ilişkin taslak metinde, emekli olup da aynı iş yerinde çalışmak isteyenlerle ile emekli olup başka işte çalışmak isteyenlere yönelik önemli bir madde yer aldı. Metinde, EYT kapsamında emekli olanların 30 gün içinde aynı iş yerinde çalışmaya başlamaları halinde yüzde 5 oranında sosyal güvenlik destek primi indirimi hakkından yararlanması hükme bağlandı.

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10 GÜNLÜK SÜRE 30 GÜNE YÜKSELTİLDİ

Bu süreye geçirip aynı iş yerinde çalışmaya devam edenlere indirim uygulanmayacak. Bu süre ilk başlarda 10 gün olarak açıklanmıştı.

Ayrıca, emekli olup aynı iş yerinde çalışmaya başlayanlardan başka iş yerine geçenler de bu indirimden ikinci kez yararlanamayacak. Yani 30 günlük süri içinde aynı iş yerinde çalışan başka iş yerine geçerse indirim söz konusu olmayacak.

Bu düzenlemeyle işverenlerin deneyimli elemanlarını EYT nedeniyle yitirmesine engel olunmak istendiği belirtiliyor.

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