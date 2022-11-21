EYT öncesi emeklilik tarihini öne çekmek mümkün! Kayıp sigorta günü için gözden kaçan detay: Yasa çıkmadan bunu hemen yapın…

EYT yasası kapsamında milyonlar yeni yılda emeklilik hayaline kavuşacak. EYT yasası çıktığında prim ve süre açısından eksikleri olanlar bunları tamamlayarak sisteme girebilecek ve emeklilik hakkı kazanacak. Çalışma koşulları ağır olan 45 iş kolunda uygulanan yıpranma süresi sigorta başlangıç tarihini öne çekebilecek. Normal koşullarda çalışanların emeklilik süreleri 360 gün, yıpranma süresine sahip olanların da 420-540 gün olarak hesaplanıyor. Yıpranmaya tabi çalışmalarda Mayıs 2002 tarihine kadar olan çalışmaların dörtte biri kadar işe giriş tarihi geri çekiliyor.

Sabah’ta yer alan haberde, EYT ile 1,5, normal şartlarda emekli olacakların sayısının ise 500 binleri bulması bekleniyor. Ancak EYT ile emeklilik kapsamına dahil olmak isteyenler ise mahkemenin yolunu tutacak. Eylül 1999 işe giriş bildirgesi verilmiş ancak primleri yatırılmayanlar İş Mahkemesi'ne dava açabilecek. Mahkeme kararıyla 1 günlük hizmet alarak EYT yasasından yararlanılabilir. SGK bildirimi olanlar için beş yıllık zaman aşımı süresi de işletilmiyor. Peki emeklilik tarihini öne çekmek isteyenler ne yapmalı? İşte merak edilen soruların yanıtları…