Son dakika… EYT yasası sonrası yüzde 30 kayıp! İlk etapta emekli olacakları ilgilendiriyor: Konu Çalışma Bakanlığı’na gitti…

Son dakika: EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi için son viraja girildi. Düzenleme Aralık ayında Meclis’e gelecek ancak öncesinde emekli olmak için yaşa takılan milyonlar ile patronları telaş sarmış durumda. İlk etapta 1,5 milyon kişinin emekli olması beklenirken, kıdem tazminatı konusu son günlerin en çok konuşulan konuları arasına girdi. Bu kapsamda iş dünyası EYT sorununun çözümünde ortaya çıkan kapsamın çalışma hayatına yönelik olası olumsuz etkilerine ilişkin çeşitli kanallardan girişimlerini sürdürüyor.

NB Ekonomi’nin edindiği bilgilere göre, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, geçen hafta içinde iş dünyasının endişe ve çözüm önerilerine yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geldi ve endişelerini dile getirdi. TOBB, düzenlemeye karşı olmadığını ancak çalışma hayatındaki ve ekonomiye etkileri, işletmelere gelecek ilave yükler konusunda daha detaylı çalışmalar yapılması gerekliğini daha önce savunmuştu.

5000 GÜN PRİM VE 50 YAŞ KRİTERİ

EYT sorunu, 8 Eylül 1999 itibariyle emeklilikte yaş ve prim gününü artıran düzenlemeden kaynaklanıyor. Bu tarihte yürürlüğe giren düzenleme, prim günü yanında yaş ve sigortalılık süresini de kriterlere bağlıyor ve işe giriş tarihleri itibariyle kademeli olarak yaş ve prim gün sayısını artırıyordu.

Son olarak hükümet bu alanda bir düzenleme sözü verdi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Aralık ayında TBMM’ye sunulacak teklifin hızla yasalaşmasını ve Ocak 2023 ayı içinde uygulamaya girmesi yönünde irade bildirdi. Ayrıca düzenlemenin 1999 öncesindeki 5 bin gün prim ve 50 yaş kriterini sağlayanları tamamen kapsayacağını, yaklaşık 1,5 milyon kişilik bir kitlenin bu şartları doldurduğunu kaydetti.

‘EMEKLİ OLUP ÇALIŞMAYA DEVAM ETSİNLER’ TALEBİ

Bu durum, işverenler açısından özellikle deneyimli çalışanların hızla emekli olmasına yol açabilecek bir uygulama olarak ortaya çıktı. Firmalar, kalifiye ve deneyimli elemanları kaybetme riski yanında, bu kişilerin yüksek tazminat tutarlarıyla da karşı karşıya kalabilecek. Üstelik, Ocak ayında asgari ücrete yapılacak artış sonrası da ücretlerde yukarıya doğru bir baskı oluşacak. Bu durumun iş ortamında sıkıntılara yol açabileceğinden endişe ediliyor.

İş dünyası bu geçiş sürecinde, kıdem tazminatları için mali destek, çalışanların dolayısıyla rekabet gücünün de korunması için emekli olup da çalışmaya devam etme yönünde özendirici yaklaşım uygulanmasını talep ediyor. TOBB yanında, TİSK de benzer yaklaşımı içeren bir girişimde bulunduğunu, Bakanlığa bir rapor sunduğunu önceki haftalarda açıklamıştı.

İŞGÜCÜ KAYBI YÜZDE 30’LARA VARABİLİR

TOBB Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, NB EKONOMİ’ye yaptığı açıklamada, düzenlemenin kıdem tazminatı yükü ve nitelikli eleman kaybı gibi ciddi riskler barındırdığını kaydetti. Kendi hesaplamalarına göre, işgücü kaybının yüzde 30’lara varabileceğini söyleyen Zeytinoğlu, “Finansmana erişimin kısıtlı, nakit akışlarının sıkışık olduğu bu dönemde yüklü bir tazminatla karşılaşmak bizleri daha da zorlayacaktır” dedi.



