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EYT promosyonu için rakamlar güncelleniyor! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Garanti... 15 bin TL'yi bulabilir (En yüksek EYT promosyonu veren bankalar hangisi?)

01.03.2023 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT yasasının yürürlüğe girmesi ile emekli adayı milyonlar ilk maaş ve EYT promosyonu için bankalardan gelecek açıklamaya gözünü çevirdi. ‘En yüksek EYT promosyonu veren bankalar’ merak edilirken Vakıf Bank, Halkbank, Denizbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank ve QNB Finans yeniden yarışa girdi. Rakamın ise 15 bin TL’ye yükselebileceği iddia edildi. Peki EYT emekli maaşı banka promosyonu ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları…

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası resmen yürürlüğe girdi. Milyonlarca kişi 20 yıllık hayalinde mutlu sona ulaşırken emeklilik başvuru süreci ise devam ediyor. İlk maaşlarını Nisan ayında alacak emekli adayları banka ve şubesini e-Devlet'ten veya emeklilik işlemleri sırasında SGK'da seçebilecek. Böylece EYT'linin emekli maaşı tercih ettiği bankaya yatırılacak.

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EYT’LİYE EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU

EYT yasası sonrası bankalar da yeniden müşteri kazanmak için çalışmalarını hızlandırdı. Bankların geçtiğimiz yıl Temmuz ayında başlatarak Aralık sonuna kadar uzattığı emekli maaş promosyon yarışının yeniden alevlenmesi bekleniyor. Emeklilerin 2 bayramda ikramiye ve Temmuz döneminde yeniden zam alacak olması bankaların müşteri kazanması istediğini artıran diğer faktörler olarak dikkat çekiyor.

3 YILLIK TAAHHÜT YETERLİ OLACAK

Kamu ve özel bankalar emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emekli promosyon ödemesi yapıyor. Müşteri kazanma adına kampanya çalışmalarına başlayan bankalar rakamları daha da yukarıya taşıyacak. Bir dönem promosyonda müşteri kazanma rekabetiyle 10 bin TL rakamı görülürken çoğu banka emekli promosyonu ödemesini 7 bin TL'nin üzerine çıkardı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank da emekli promosyon tutarlarını güncelledi.

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EYT’LİYE 15 BİN TL’YE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli promosyon tutarları mevcut durumda 7 bin-8 bin TL bandında bulunuyor. Yüzde 30'luk emekli Ocak zammı sonrasında bu rakamların daha da yükseleceği öngörülüyor. Bu bağlamda emekli promosyon tutarlarının özel bankalarda 10-15 bin TL arasında şekillenmesi bekleniyor. EYT'liler böylece banka seçerken kendileri için en iyi şartları sağlayan ve en yüksek promosyon ödemesi yapan kurumları tercih edecek.

SGK KAMU BANKALARI İÇİN TUTARLARI BELİRLEDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Mart 2023'te belirlemesi gereken asgari emekli promosyon tutarlarını 1 Kasım itibarıyla erkenden yeniledi.

  • Buna göre maaşı 3.500 liraya kadar olanlar için 3.000 TL,
  • 3.500-7.500 lira arası olanlar için 3.500 TL,
  • 7.500-10.000 lira arası olanlar için 4.500 TL ve
  • 10.000 liradan fazla maaş alanlar için ise 5.000 TL'ye çıkartıldı.

Yani Türkiye'de hiçbir banka bu miktarlardan daha az promosyon ödeyemeyecek. Ancak bu rakamların üzerinde emekli promosyon ödemesi serbest olmaya devam edecek.

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON MİKTARLARI NE KADAR?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli promosyon tutarlarını ilk güncelleyen kamu bankası Ziraat Bankası oldu. SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara;

  • 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
  • 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
  • 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
  • 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Hak sahiplerinden 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Halkbank emekli promosyon rakamlarında SGK'nın asgari tutarları belirlemesi sonrası güncellemeye gitti. Bankadan yapılan açıklamada; emekli maaş ödemelerini Halkbank aracılığı ile alanlara;

  • 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
  • 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
  • 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
  • 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL

tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Vakıfbank da SGK'nın açıklaması sonrası emekli promosyon tutarlarını güncellendi. Emekli maaş ödemelerini Vakıfbank aracılığı ile alanlara;

  • 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
  • 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
  • 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
  • 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL

tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

AKBANK

AKBANK

SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7.000 TL' ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 01 Aralık – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı bu bankadan almayı taahhüt ederseniz 7.000 TL'ye varan promosyon ödemesi alabilirsiniz.

GARANTİ BBVA

GARANTİ BBVA

Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emekliler 6.000 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak 1.500 TL de bonus kazanabiliyor. Bu koşulda Garanti, emekli promosyon ödemesini 7.500 TL'ye kadar yapabiliyor. Banka kampanya geçerlilik tarihini 1-31 Aralık 2022 olarak duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
EYT emekli promosyon

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