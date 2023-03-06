EYT promosyonu için rakamlar güncelleniyor! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Garanti... 15 bin TL'yi bulabilir (En yüksek EYT promosyonu veren bankalar hangisi?)

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası resmen yürürlüğe girdi. Milyonlarca kişi 20 yıllık hayalinde mutlu sona ulaşırken emeklilik başvuru süreci ise devam ediyor. İlk maaşlarını Nisan ayında alacak emekli adayları banka ve şubesini e-Devlet'ten veya emeklilik işlemleri sırasında SGK'da seçebilecek. Böylece EYT'linin emekli maaşı tercih ettiği bankaya yatırılacak.

EYT’LİYE EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU

EYT yasası sonrası bankalar da yeniden müşteri kazanmak için çalışmalarını hızlandırdı. Bankların geçtiğimiz yıl Temmuz ayında başlatarak Aralık sonuna kadar uzattığı emekli maaş promosyon yarışının yeniden alevlenmesi bekleniyor. Emeklilerin 2 bayramda ikramiye ve Temmuz döneminde yeniden zam alacak olması bankaların müşteri kazanması istediğini artıran diğer faktörler olarak dikkat çekiyor.

3 YILLIK TAAHHÜT YETERLİ OLACAK

Kamu ve özel bankalar emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emekli promosyon ödemesi yapıyor. Müşteri kazanma adına kampanya çalışmalarına başlayan bankalar rakamları daha da yukarıya taşıyacak. Bir dönem promosyonda müşteri kazanma rekabetiyle 10 bin TL rakamı görülürken çoğu banka emekli promosyonu ödemesini 7 bin TL'nin üzerine çıkardı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank da emekli promosyon tutarlarını güncelledi.

EYT’LİYE 15 BİN TL’YE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli promosyon tutarları mevcut durumda 7 bin-8 bin TL bandında bulunuyor. Yüzde 30'luk emekli Ocak zammı sonrasında bu rakamların daha da yükseleceği öngörülüyor. Bu bağlamda emekli promosyon tutarlarının özel bankalarda 10-15 bin TL arasında şekillenmesi bekleniyor. EYT'liler böylece banka seçerken kendileri için en iyi şartları sağlayan ve en yüksek promosyon ödemesi yapan kurumları tercih edecek.

SGK KAMU BANKALARI İÇİN TUTARLARI BELİRLEDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Mart 2023'te belirlemesi gereken asgari emekli promosyon tutarlarını 1 Kasım itibarıyla erkenden yeniledi.

Buna göre maaşı 3.500 liraya kadar olanlar için 3.000 TL,

3.500-7.500 lira arası olanlar için 3.500 TL,

7.500-10.000 lira arası olanlar için 4.500 TL ve

10.000 liradan fazla maaş alanlar için ise 5.000 TL'ye çıkartıldı.

Yani Türkiye'de hiçbir banka bu miktarlardan daha az promosyon ödeyemeyecek. Ancak bu rakamların üzerinde emekli promosyon ödemesi serbest olmaya devam edecek.