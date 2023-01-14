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EYT SON DAKİKA: EYT hesabı yapanlar dikkat! İlk maaşlar ne zaman yatacak? Bakan Bilgin tek tek açıkladı

14.01.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT son dakika haberleri: EYT'de düğüm çözüldü, şimdi ise Meclis'e geleceği tarih bekleniyor. Milyonlarca EYT'li düzenlemenin yasalaşması için atılacak adımları beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 'EYT maaşları ne kadar olacak?', 'EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatar?' sorularına yanıt geldi. Bakan Bilgin ayrıca, "Bir ay içerisinde tüm dosyalar sonuca bağlanabilir" diye konuştu.

Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili merak edilenleri anlattı. Yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na ay sonunda gelebileceğini ifade eden Bilgin, ilk aylıkların da Şubat ya da Martta hesaplarda olacağını kaydetti.

Sabah'a konuşan Bakan Bilgin, EYT ile ilgili vatandaşlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) iletilen tüm dosyaların bir ay içinde sonuca bağlanacağını belirterek, "Cumhurbaşkanımız talimat verdi, 'Bu sorunu kökten çözün' dedi" ifadelerini kullandı.

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EYT'DE İLK MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

"HEMEN EMEKLİ OLMAK İÇİN CAZİP BİR SEBEP YOK"

"HEMEN EMEKLİ OLMAK İÇİN CAZİP BİR SEBEP YOK"

EYT'den faydalanacakların yaş ortalamasının 49.9 olduğunu anlatan Bilgin, şunları söyledi:

"Bu bizim açımızdan avantaj ve sürdürülebilir bir durum. EYT'den faydalanacak kişi sayısı şu anda 2 milyonun üzerinde. Şubat sonu itibarıyla bu sayı 2 milyon 250 bin kişiye ulaşacak. Bunların yaklaşık 600 bini kamu görevlisi. Kamu görevlilerinin maaş ortalaması en düşük 11 bin lira. Şimdi ortalaması 13 bin civarında olacak. Yani hemen emekli olmak için cazip bir sebebi yok. İlk etapta kamuda 51 bin kişinin emekli olacağını düşünüyoruz. Yani kamuda 500 bin kişinin emekli olmayacağını düşünürsek aylık bağlanacak EYT'li rakamı inecek."

"İŞÇİ-İŞVEREN OTURUP ANLAŞACAK"

"İŞÇİ-İŞVEREN OTURUP ANLAŞACAK"

Bilgin, kamu çalışanlarının yanı sıra bir de EYT'ye hak kazanan ancak aldığı yüksek aylıkları kaybetmemek için emekli olmayı istemeyecek kalifiye işçilerin olduğunu belirtti. Bilgin, şunları kaydetti:

"Mesela büyük kuruluşlarda çalışan kalifiye işçiler, işverenleri ile oturup anlaşacaklar. Bunlar ya emekli olmayacaklar ya da işveren onlara diyecek ki 'emekli olduğunuz tarihteki rakamlar üzerinden kıdem tazminatınızı vereceğiz, şimdi emekli olmayın' oradan da emekli olmayacak olanlar olabilir. Dolayısıyla emekli olacak sayının yarı yarıya inmese bile ona yaklaşacağını düşünüyoruz."

"STAJ MAĞDURLARI MAĞDUR DEĞİLDİR"

"STAJ MAĞDURLARI MAĞDUR DEĞİLDİR"

Bakan Bilgin, staj sigortalılarının durumu ile ilgili ise şöyle konuştu:

"Staj mağdurları mağdur değildir. Yani onlar o kavramı kullanamazlar. Çünkü onları mağdur eden bir şey yok. Ortada iş akdi yok. 'Staj da sayılsın' diyorlar böyle bir şey yapamayız. Milletin parasını imkanlarını biz bu şekilde dağıtamayız. Prim 'patronun kim' diye soruyor. O gün senin için prim yatırması gerekirken yatırmamış olan ya da eksik yatıran patronun kim, yok öyle bir şey."

"ORTALAMA EMEKLİ AYLIĞI ARTTI"

"ORTALAMA EMEKLİ AYLIĞI ARTTI"

EYT kapsamında bağlanacak aylıkların yeni maaş düzenlemesi sayesinde arttığına dikkat çeken Bilgin, "En düşük emekli aylığını 5 bin 500 lira yapmamız çok işe yaradı. Çünkü mevcut EYT'lilerin aylığı çok düşüktü. Yüzde 60'a yakını 3.500-4.500 arasında olacaktı. Neticede prim seviyeleri düşük, prim miktarı sınırda olan vatandaşlar bunlar. Bir de özel sektörde hep asgari ücretten gösteriliyor primler, dolayısıyla düşük maaşlardı" bilgisini paylaştı. 

"EYT'Lİ OLABİLECEK SAYISI 4,7 MİLYON CİVARINDA"

"EYT'Lİ OLABİLECEK SAYISI 4,7 MİLYON CİVARINDA"

EYT kapsamına giren ancak yeterli prime sahip olmayanların da bulunduğunu anlatan Bilgin, "EYT'li olabilecek insan sayımız 4 milyon 700 bin civarında kişi. Onların prim gün vesaireleri doldurmaları filan 2027'de olacaklar var" şeklinde konuştu.

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