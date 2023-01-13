SON DAKİKA | 15 Ocak ve mart sonu iddiaları merak uyandırmıştı! AK Parti'den zamlı memur emekli maaşları ve EYT açıklaması: Tarih vererek açıkladı

Son dakika haberi: Memur ve emeklilere yüzde 30 zam yapılması kararının ardından gözler zamlı ilk maaşların yatacağı tarihe çevrildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, memur ve emeklilerin zamlı maaşlarının yatacağı tarihle ilgili açıklamasında 15 Ocak'a yetişme ihtimalini değerlendirirken gelecek haftayı işaret etti. Elitaş ayrıca EYT düzenlemesiyle ilgili de açıklamada bulundu.

"15'İNE YETİŞME İMKANI YOK GİBİ"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, memur ve emeklilerin yüzde 30 zamlı maaşlarının ne zaman yatacağıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Pazar günü yansımış olacaktı. Geçen hafta geçirebilseydik, cuma günü yasalaşsaydı pazar günü herkesin hesaplarına geçme imkanı olacaktı. 15'inde yetişme imkanı sanıyorum yok gibi. Çünkü sisteme girmeleri bayağı bir zaman alabilir. Pazar günü olmaz da çarşamba-perşembe günü veya gelecek hafta cuma günü bu gerçekleşmiş olur."

"EYT DÜZENLEMESİ BİZE HENÜZ GELMEDİ"

Elitaş ayrıca EYT düzenlemesiyle ilgili de konuşurken şu ifadeleri kullandı:

"Ocakta iki haftalık çalışma imkanı kaldı. EYT düzenlemesi henüz bize gelmedi, bize geldikten sonra da 10 günlük bir süre gerekir. Bizden bir tarih istemeyin. Bazen yeter sayı bulanmıyor. Muhalefet tıkayabiliyor. Yok saydırıyor. Onun için bir süre vermemiz mümkün değil. Bu konuda söz vermemiz mümkün değil."