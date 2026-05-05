Gözler Temmuz ayında: Kim ne kadar zam alacak? Erdursun'dan 3 farklı senaryo

0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
100.000 TL
TÜİK, nisan ayı enflasyonunu yüzde 4,18 olarak açıkladı. Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklisine temmuz ayında yapılacak emekli zammının dört aylık oranı yüzde 14,64 olarak kesinleşti. Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 10,51'e yükseldi.
Temmuz zammının kesinleşmesi için mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, tüm senaryolara Temmuz ayında kimin ne kadar zam alacağını hesapladı.
Yılın ilk 4 ayında oluşan yüzde 14,64’lük enflasyon farkı kesinleşti. Erdursun, önümüzdeki ayların eklenmesiyle 6 aylık enflasyonun yüzde 16, 17 ve 18 seviyelerinde gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak yeni maaşları hesapladı.
Ocak–Nisan dönemini kapsayan yüzde 14,64’lük enflasyon oranına göre en düşük emekli maaşı 20 bin TL’den 22 bin 928 TL’ye yükseliyor.
Aynı oranla; 25 bin TL maaş alan bir emeklinin maaşı 28 bin 660 TL’ye,
30 bin TL maaş alanın 34 bin 392 TL’ye,
40 bin TL maaş alanın 45 bin 856 TL’ye,
50 bin TL maaş alanın ise 57 bin 320 TL’ye çıktı.
100 bin TL maaş alan bir emeklinin yeni geliri ise 114 bin 640 TL olarak hesaplandı.
Temmuz ayında kesinleşecek 6 aylık enflasyon için üç farklı senaryo öne çıkıyor:
En düşük maaş 23 bin 200 TL olurken, 30 bin TL maaş 34 bin 800 TL’ye, 50 bin TL maaş 57 bin 999 TL’ye, 100 bin TL maaş ise 115 bin 999 TL’ye yükseliyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum