FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Gözler Temmuz ayında: Kim ne kadar zam alacak? Erdursun'dan 3 farklı senaryo

Nisan ayı enflasyonu 4,18 olurken emeklinin 4 aylık enflasyon farkı 14,64, memur ve memur emeklisinin ise 10,51 oldu. Gözler temmuz ayında alınacak zam oranına çevrildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun kime ne kadar zam yapılacağı hakkında net hesaplama paylaştı.

Gözler Temmuz ayında: Kim ne kadar zam alacak? Erdursun'dan 3 farklı senaryo
Cansu Çamcı
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

TÜİK, nisan ayı enflasyonunu yüzde 4,18 olarak açıkladı. Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklisine temmuz ayında yapılacak emekli zammının dört aylık oranı yüzde 14,64 olarak kesinleşti. Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 10,51'e yükseldi.
Temmuz zammının kesinleşmesi için mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, tüm senaryolara Temmuz ayında kimin ne kadar zam alacağını hesapladı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

3 FARKLI SENARYO İÇİN ZAM HESABI

Gözler Temmuz ayında: Kim ne kadar zam alacak? Erdursun'dan 3 farklı senaryo G1

Yılın ilk 4 ayında oluşan yüzde 14,64’lük enflasyon farkı kesinleşti. Erdursun,  önümüzdeki ayların eklenmesiyle 6 aylık enflasyonun yüzde 16, 17 ve 18 seviyelerinde gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak yeni maaşları hesapladı.

4 AYLIK ENFLASYONA GÖRE ARTIŞLAR

Gözler Temmuz ayında: Kim ne kadar zam alacak? Erdursun'dan 3 farklı senaryo G2

Ocak–Nisan dönemini kapsayan yüzde 14,64’lük enflasyon oranına göre en düşük emekli maaşı 20 bin TL’den 22 bin 928 TL’ye yükseliyor.

Gözler Temmuz ayında: Kim ne kadar zam alacak? Erdursun'dan 3 farklı senaryo G3

Aynı oranla; 25 bin TL maaş alan bir emeklinin maaşı 28 bin 660 TL’ye,

30 bin TL maaş alanın 34 bin 392 TL’ye,

40 bin TL maaş alanın 45 bin 856 TL’ye,

50 bin TL maaş alanın ise 57 bin 320 TL’ye çıktı.

100 bin TL maaş alan bir emeklinin yeni geliri ise 114 bin 640 TL olarak hesaplandı.

6 AYLIK ENFLASYON SENARYOLARI

Gözler Temmuz ayında: Kim ne kadar zam alacak? Erdursun'dan 3 farklı senaryo G4

Temmuz ayında kesinleşecek 6 aylık enflasyon için üç farklı senaryo öne çıkıyor:

YÜZDE 16 ENFLASYON FARKI OLURSA;

Gözler Temmuz ayında: Kim ne kadar zam alacak? Erdursun'dan 3 farklı senaryo G5

En düşük maaş 23 bin 200 TL olurken, 30 bin TL maaş 34 bin 800 TL’ye, 50 bin TL maaş 57 bin 999 TL’ye, 100 bin TL maaş ise 115 bin 999 TL’ye yükseliyor.

Anahtar Kelimeler:
Özgür Erdursun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İki kardeşin ölmeden önceki son fotoğrafı!

İki kardeşin ölmeden önceki son fotoğrafı!

Bir ilçe onu konuşuyor! 100 kilo altınla kayıplara karıştı

Bir ilçe onu konuşuyor! 100 kilo altınla kayıplara karıştı

Galatasaray'da Samsunspor maçında o madde devreye girdi!

Galatasaray'da Samsunspor maçında o madde devreye girdi!

"Kayserililer" sözleri ortalığı karıştırdı

"Kayserililer" sözleri ortalığı karıştırdı

Okullarda yeni dönem! Satışı yasaklanıyor

Okullarda yeni dönem! Satışı yasaklanıyor

Emekli ve memur Temmuz zammı: 'Öyle gözüküyor ki' deyip rakam verdi

Emekli ve memur Temmuz zammı: 'Öyle gözüküyor ki' deyip rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.