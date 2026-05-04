Emekli ve memur Temmuz zammı: 'Öyle gözüküyor ki' deyip rakam verdi

Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin merakla beklediği nisan ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Nisan enflasyonu 4,18 olarak açıklanırken emekli, memur ve memur emeklisi için 4 aylık enflasyon farkı da netleşmiş oldu. Geriye temmuz zammı için 2 aylık enflasyon verisi kaldı. Emeklinin şimdiden 14,64'lük zammı kesinleşti. Memur ve memur emeklisi için ise 4 aylık verilere göre zam farkı 10,51 oldu. Peki, önümüzdeki dönem için beklentiler neler? İşte detaylar...

"2 AY SIFIR ÇIKSA BİLE..."

A Haber canlı yayınında konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem şu ifadeleri kullandı:

"4 aylık enflasyon da yüzde 14.64 oldu. Yani bundan sonraki 2 ay 0 çıksa bile emeklinin artışı yüzde 14.64 kesinleşmiş oldu. Bu durumda memurun enflasyon farkı da yüzde 3.28 oldu. Yani 3.28 puan oldu. Memur ve memur emeklisinin artışı da toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla birlikte yüzde 10.51 olarak çıktı 4 aylık enflasyon.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

En düşük memur maaşı 68.394 liraya çıktı. En düşük memur emeklisi maaşı da 30.690 TL oldu. Bu 10.51'lik artışla birlikte. Tabii 2 aylık enflasyon daha gelecek bunun üzerine.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI'NIN BİR AÇIKLAMASI VARDI..."

Tabii 4 aylık veriye göre, yani yüzde 10.51 artışa göre. İki veri daha gelecek. Öyle gözüküyor ki en düşük memur maaşı 70 bin liranın üzerine çıkmış olacak Temmuz ayında. Diğer SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de 14.64. Bu kesinleşti. Bunun üzerine iki veri daha gelecek. Öyle gözüküyor ki yine tahminlerimiz 17-18 civarında bir 6 aylık enflasyonu karşılayacağız. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 18 civarında bir artış, memur emeklisi ve memurlara da Temmuz'da yüzde 14-15 civarında bir artış olacak. Bu iki kesim arasında bir fark oluşuyor. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması vardı; bunların eşitlenmesi söz konusu olabilir diye. Dolayısıyla bu çalışma da yürüyor. Temmuz ayında o kararı hükümet verecek. Tabii bir refah payı gelecek mi yoksa eşitleme mi olacak? Bunların hepsini biz Temmuzun ilk üç gününde öğrenmiş olacağız"