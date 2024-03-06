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  4. Gram altın, ons altın, Bitcoin, borsa… İslam Memiş hem tahmin yaptı hem uyardı: ‘Çarşı Pazar karıştı…’ Herkesin gözü saat 18.00’de

Gram altın, ons altın, Bitcoin, borsa… İslam Memiş hem tahmin yaptı hem uyardı: ‘Çarşı Pazar karıştı…’ Herkesin gözü saat 18.00’de

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
06.03.2024 14:50
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Ons altın ve dolar kurunda yaşanan rekor gram altın fiyatları için rekoru beraberinde getirdi. Bitcoin ise tarihi zirve sonrası yaşadığı kayıpları toparlama çabasında. Peki altın almalı mı satmalı mı? Gram altın fiyatı ne olur? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasadaki son dakika gelişmelerini yorumladı! Öte yandan piyasalar ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell’ın saat 18.00’de yapacağı sunuma odaklanmış durumda.

Ons altın son 7 günde yüzde 4,64, son 1 ayda yüzde 4,45 ve yıl başından bu yana yüzde 3,06 yükseldi. Gram altın fiyatları ise yurt içinde rekor seviyelerde yer alıyor. Ons altın şu sıralar 2.127 dolardan değerleniyor. Altının gram fiyatı da 2.189 lirayı görerek tarihi zirvesini görmesinin ardından şu dakikalarda 2.168 liradan işlem görüyor.

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Anlık Borsa

BITCOIN KAYIPLARININ BİR KISMINI GERİ ALDI

BITCOIN KAYIPLARININ BİR KISMINI GERİ ALDI

Ancak en dikkat çeken hamle kripto paralardan geldi. Lider kripto para birimi Bitcoin son 1 yıl da yüzde 210’a yakın değer kazandı ve 69 bin dolar olan rekorunu dün egale ederek 69.063 dolara kadar yükseldi. Rekor seviyeye ulaştıktan sonra yüzde 1,5 artışla 67.229,5 dolardan işlem görüyordu.

BTC zirveye ulaştıktan hemen sonra düşüşe geçti ve kayıplarını azaltmadan önce 59.000 dolara kadar geriledi. Bugün ise 66.589 dolar seviyelerinde hareket ediyor.

PİYASALARIN GÖZÜ O SAATTE, FED BAŞKANI POWELL KONUŞACAK

PİYASALARIN GÖZÜ O SAATTE, FED BAŞKANI POWELL KONUŞACAK

Şimdi ise piyasada gözler ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde TSİ 18.00’de yapacağı konuşmaya çevrildi. Fed Başkanının Capitol Hill'deki sunumundan önceki günlerde Merkez Bankasının birçok yetkilisi, yapışkan enflasyon nedeniyle faizleri yirmi yılın en yüksek seviyelerinden düşürmek için acele etmediklerini belirtmişti. ABD'de fiyat artışı, 2022'den bu yana belirgin bir şekilde yavaşladı ancak Fed'in belirttiği yüzde 2'lik hedefin üzerinde kalmaya devam ediyor.

Son veriler de ABD ekonomisinde göreceli bir esnekliğe işaret ederek Fed'e faizleri daha uzun süre yüksek tutmak için daha fazla alan sağladı. Bugün ilerleyen saatlerde açık iş sayıları ve Cuma günü Şubat ayı tarım dışı istihdam raporu da dahil olmak üzere yeni iş gücü piyasası rakamları, bu konuda daha fazla ipucu sağlayacak. 2024 yılına Fed'in faizleri yılın başlarında düşüreceği umuduyla başlayan piyasalar, politika yapıcıların Haziran ayından önce 25 baz puanlık bir indirim yapmayacağını öngörüyor.

İSLAM MEMİŞ’TEN PİYASA ANALİZİ

İSLAM MEMİŞ’TEN PİYASA ANALİZİ

Piyasalarda rekorlar yaşanırken Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TV 100'deki 'Panik yapma, bekle! Çarşı pazar karıştı' başlıklı yazısında; Bitcoin, borsa, altın ve dolar ekseninde beklentilerini paylaştı. Memiş, "Bana sorsalar 'Bitcoin veya altın alır mısın?' Hayır derim. Her ikisinde kâr satışlarını beklerim. “Korkuyorum bir şeye girmek istiyorum?” “O zaman borsa ucuz” derim" değerlendirmesinde bulundu.

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bitcoin Altın borsa
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