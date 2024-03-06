Gram altın, ons altın, Bitcoin, borsa… İslam Memiş hem tahmin yaptı hem uyardı: ‘Çarşı Pazar karıştı…’ Herkesin gözü saat 18.00’de

Son veriler de ABD ekonomisinde göreceli bir esnekliğe işaret ederek Fed'e faizleri daha uzun süre yüksek tutmak için daha fazla alan sağladı. Bugün ilerleyen saatlerde açık iş sayıları ve Cuma günü Şubat ayı tarım dışı istihdam raporu da dahil olmak üzere yeni iş gücü piyasası rakamları, bu konuda daha fazla ipucu sağlayacak. 2024 yılına Fed'in faizleri yılın başlarında düşüreceği umuduyla başlayan piyasalar, politika yapıcıların Haziran ayından önce 25 baz puanlık bir indirim yapmayacağını öngörüyor.