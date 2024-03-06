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  4. SON DAKİKA: Dolar 32 lirayı aştı, euro 35 liraya dayandı! Döviz kurlarında hareketli dakikalar: Kapalıçarşı için uyarı geldi, 'Birkaç gün içinde...'

SON DAKİKA: Dolar 32 lirayı aştı, euro 35 liraya dayandı! Döviz kurlarında hareketli dakikalar: Kapalıçarşı için uyarı geldi, 'Birkaç gün içinde...'

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
06.03.2024 14:05
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Son dakika haberi... Bugün dolar, euro ne kadar, kaç TL? Döviz kurlarında yükseliş hız kazandı. Dolar/TL kuru tarihinde ilk kez 32 TL sınırını aştı. Euro/TL kuru da 35 TL'ye dayandı. Kapalıçarşı'da dolar alım satım makas farkının açıldığı belirtilirken uzmanlar bu durumun birkaç gün içinde normalleşebileceğini dile getirdi.

SON DAKİKA: Dolar 32 lirayı aştı, euro 35 liraya dayandı! Döviz kurlarında hareketli dakikalar: Kapalıçarşı için uyarı geldi, 'Birkaç gün içinde...'

Son dakika: Dolara talep artarken döviz kurlarında da yükseliş hızlandı. Dolar fiyatları, bugünkü işlemlerde tarihinde ilk kez 32 TL'nin üzerini test etti; Euro fiyatları ise, 35 TL sınırına kadar yükseldi.

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DOLARDA TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 31,6433 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 31,7188 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 32,0357 TL'ye kadar yükseldi ve böylelikle rekor seviyesini 32 TL'nin üzerine çekti. Dolar, saat 13.42 itibarıyla yüzde 0,44 yükselişle 31,7185 TL seviyesinde hareket etti.

DOLAR (25)

MAKAS YENİDEN AÇILDI

Interbank ile Kapalıçarşı arasındaki kur makası dünkü işlemlerde yüzde 5'e kadar yaklaşırken; kapanışa doğru yüzde 2'ye geriledi. 2023 yılındaki genel seçim dönenimde yüzde 10'lara kadar çıkan kur makasının, yerel seçimlerin yaklaştığı bu dönemde yeniden açılması dikkat çekti.

Uzmanlar makasdaki farkın açılmasının, vatandaşın döviz talebinin dijitalden fiziki dolara kaymasıyla oluştuğunu belirtti ve birkaç gün içinde normalleşebileceği görüşünde bulundu.

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