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Grand Kartal Otel yıllardır dillere düşmüş! 76 kişinin mezarına nicedir şikayet yağıyor: "Rezilsiniz, pişman olduk, bakımsız..."

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
22.01.2025 10:48
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Grand Kartal Otel ismi dünden beri Türkiye'nin yüreğini yakan faciayla hafızalara kazındı. Yangının otelin doluluk oranının yüksek olduğu bir döneme denk gelmesi can kayıplarını artırdı ancak otele yıllardır özellikle bakımsızlık yönünden şikayet geldiği ortaya çıktı. Ahşap otelde kalan misafirler memnuniyetsizliklerini dile getirdikleri yorumlarda birçok kez isyan etmiş!

Onca şikayetten sonra dahi otelde facianın önüne geçilemedi. Gece yarısı yükselen alevler kısa sürede oteli tümden sardı, ailelerin çocuklarıyla tatile gittiği otel 76 kişiye mezar oldu. Bolu'nun ünlü tatil beldesi Kartalkaya'da yer alan Grand Kartal Otel yıllardır gelen yorumlara bakıldığında birçok şikayete konu olmuş.

OTELDE YANGIN MERDİVENİ VAR MIYDI?

Olay yerine gelip incelemelerde bulunan bakanlardan Mehmet Nuri Ersoy, güvenlik önlemleriyle ilgili konuşurken "Otelin 2021 ve 2024 yıllarında yapılan sınıflandırma denetimleri sırasında yangın yeterlilik ve işyeri açma tuhsatları talep edildi. Yangın yeterlilik ruhsatı mevcut. Bu yetki de İtfaiye'de bulunuyor. Düzenli denetimlerin de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. İtfaiye tarafından bir kusur bulunmamış. İki tane yangın merdiveni var.” demişti.

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Öte yandan Kartalkaya'da itfaiye biriminin olmaması nedeniyle felaketin büyüdüğü yorumları da yapılıyor.

BOLU-KARTALKAYA’DA-OTEL-YANGINI-66-OLU_526836_155957

"GÜYA DUMAN DEDEKTÖRÜ VARMIŞ, HİÇBİR ALARM ÇALMADI"

Yangından canını kurtarmayı başaran bir vatandaş gözyaşları içinde Ekol TV'ye konuşurken oteldeki ihmalleri şöyle anlatmıştı:
"Saat gece yarısı 3 buçuğa doğru uyandırdı. Hiçbir alarm çalmadı. İçeride güya duman dedektörü varmış, hiçbir şey çalmadı. Dumanı görenler, gürültüyü duyanlar oldu sadece. Gürültüyü eşim duydu. İki çocuğumla yedinci kattaydık. Otelin üst katları doluydu. 10. kata kadar insan vardı. Aşağı koştuk önce, bir kat indik aşağıya, dumandan göz gözü görmüyordu. Dumandan resepsiyona inemedik. Camdan atlayarak kurtulduk."

BOLU-KARTALKAYA’DA-OTEL-YANGINI-66-OLU_526828_155957

"HİÇBİR GÜVENLİK ÖNLEMİ YOK"

"Çalışan komilerden birisi yangın yemekhane kısmından çıktı diye söyledi ama bilmiyorum, kulaktan dolma işte duyduklarımız. Komi çocuk dedi, yazın buraya yeni bir tesisat döşediler, belki elektrik tesisatından çıkmış olabilir. Bilemiyoruz ki neden çıktığını. Ama şunu söyleyeyim, hiçbir güvenlik önlemi yok. Ne yangın merdiveni var o tarafta da bu tarafta da. Ne bir duman dedektörü var. Ne bir yangın tüpü var. Bağırışları duyarak uyandık. Biz uyandığımızda yangın başlayalı belki bir saat olmuştu. Biz koridora çıktığımızda nefes alınmıyordu. Boğulacaktık yani. Şansımıza şu çatıya atlayamasak ölecektik yani canımızı zor kurtardık."

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Grand Kartal Otel yangını hakkında ne düşünüyorsunuz?

Otel daha önce denetimden geçmiş olmalıydı.
Yangın güvenlik önlemleri yetersizdi.
Otelin bakımsızlığı ciddi bir sorun.
Bu tür olayların yaşanmaması için daha sıkı denetimler olmalı.

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GRAND KARTAL OTEL'E YILLARDIR İSYAN EDİYORLAR

Bunun yanı sıra önceki yıllarda da otelde kalan misafirlerin bakımsızlıktan dert yandığı yorumlar ortaya çıktı. Kimi "Lütfen teknolojinizi yenileyin" diye serzenişte bulundu, kimi hijyenden ve eski kalmışlıktan dem vurdu.

İşte otel misafirlerinin isyan dolu yorumları...

Hissenet

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Anahtar Kelimeler:
yangın otel Grand Kartal Otel
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