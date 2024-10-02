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Herkesin bilip kullandığı yiyecek içecek markalarında neler çıktı neler! Yüzlerce ürün bir bir ifşa edildi: Sucuk, peynir, baharat, çay ve kahve...

02.10.2024 11:18
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Çikolata, et, alkollü içecek, çay ve kahve, baharat ve daha nicesi... Marketten veya bir kafede, restoranda satın aldığımız yiyeceklerin birçoğunda taklit ya da tağşiş yapılıyor! Bakanlık denetimlerinde sağlığı riske attığı tespit edilen ürünler marka marka, firmaları ve adreslerine dek bir bir ifşa edilmeye başladı. Aralarında Carrefoursa, Ekici, Nahcıvan, Balkaymak, Arifoğlu, Keskinoğlu, Ege Gemlik gibi ünlü markalar da var. İşte insana ne yediğini sorgulatan ve iç karartan gıdalar listesi...

Et ürünlerinde neler tespit edildi neler! Sucuklarda sakatat, köftede meme dokusu, kıymada kanatlı hayvan eti... Olmaması gerektiği halde bitkisel yağ konan ürünlerden boya katılmış baharatlara insan sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 farklı ürün tespit edildi. Ürünlerin listesi Tarım ve Orman Bakanlığınca yayınlandı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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BU ÜRÜNLER SAĞLIĞINIZI RİSKE ATIYOR

463 FARKLI ÜRÜNDE TAKLİT-TAĞŞİŞ

463 FARKLI ÜRÜNDE TAKLİT-TAĞŞİŞ

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 farklı ürünün yanı sıra taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 farklı ürün yayımlandı.

KANATLI ETİ KARIŞTIRMIŞLAR

KANATLI ETİ KARIŞTIRMIŞLAR

Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk belirlendi.

'UYGUNSUZ' ÜRÜNLER BAKANLIĞIN İNTERNET SİTESİNDE

'UYGUNSUZ' ÜRÜNLER BAKANLIĞIN İNTERNET SİTESİNDE

Söz konusu liste "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaşıldı. Sitedeki bilgiler anlık olarak güncellenecek.

Anahtar Kelimeler:
bal süt baharat et yemekleri sucuk
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