Herkesin bilip kullandığı yiyecek içecek markalarında neler çıktı neler! Yüzlerce ürün bir bir ifşa edildi: Sucuk, peynir, baharat, çay ve kahve...

Et ürünlerinde neler tespit edildi neler! Sucuklarda sakatat, köftede meme dokusu, kıymada kanatlı hayvan eti... Olmaması gerektiği halde bitkisel yağ konan ürünlerden boya katılmış baharatlara insan sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 farklı ürün tespit edildi. Ürünlerin listesi Tarım ve Orman Bakanlığınca yayınlandı.
Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 farklı ürünün yanı sıra taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 farklı ürün yayımlandı.
Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk belirlendi.
Söz konusu liste "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaşıldı. Sitedeki bilgiler anlık olarak güncellenecek.