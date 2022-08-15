İndirim sonrası akın ettiler! Binlerce kişi bekliyordu... Kapısında kuyruk oldular!

Yükselen gıda fiyatları için yeni bir talimat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. 'Kâr amaçlı değil, fiyatları düşürün' diyen Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatiflerinde satılan et, süt, yumurta, Ayçiçek yağı, şeker gibi temel gıdaların ucuz fiyatlardan satılmasını söylemişti. Tarım Kredi, marketlerinde 30’un üzerinde temel tüketim ürününde indirim uygulaması bugün itibariyle başladı. İndirimi duyan vatandaşlar Tarım Kooperatif'inde kuyruk oldular. Zaman zaman sıra tartışmaları yaşansa da marketlerin saat 09.00 itibarıyla açılmasıyla alışveriş telaşı başladı. Vatandaşlardan kimisi istediği ürünü indirimli şekilde alırken, kimileri ise umduğunu bulamadı. Genel olarak vatandaşlardaki ortak beklenti ise diğer zincir marketlerdeki yüksek fiyatların, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde yapılan indirimle birlikte düşmesi oldu.
İNDİRİM UYGULANACAK ÜRÜNLERİN LİSTESİ
Tarım Kredi Kooperatifleri de indirim gelecek ürünlerin listesini açıkladı. İndirim uygulanacak ürünlerde, bir evin ihtiyacı olan temel gıda ürünlerinin tamamının listeye alındığı belirtildi.
Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şunlar oldu:
“Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi”
İNDİRİMİ DUYAN MARKETE KOŞTU
“BURADAKİ İNDİRİMLER DİĞER MARKETLERİ DE ETKİLER”
Sabah erken saatlerde gelerek Tarım Kredi Kooperatif Marketi önünde sıraya giren Mustafa isimli bir vatandaş, diğer marketlerin fiyatlarının da etkileneceğini belirterek, “İyi indirim olursa çok güzel olur. Buradaki indirimler diğer marketleri de etkiler, millet buraya yüklenir. Diğer marketlerden alan olmazsa mecburen satacaklar, ellerinde mi kalacak. Diğer marketlerde ki fiyatlarda düşer eğer buradaki indirimler güzel olursa” dedi.
“BAZI ÜRÜNLERDE GÜZEL İNDİRİM VAR”
Belirlenen ürünlerde yapılan indirim miktarlarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Burcu İnan, “Bazı ürünlerde güzel indirim var. Her zaman aldığım bir peynir vardı. Mesela o peynirde 7-8 liralık bir indirim olmuş, onu aldık. Bebek bezine baktım, indirim var deniliyordu ama bebek bezinde, şekerde falan indirim göremedim. Personele sorduğuma, ‘Kademe kademe indirim olacak, stokta kalmadı’ gibi şeyler söylediler. Perşembe günü sevkiyat günüymüş sanırım. O gün tekrar gelip kontrol edeceğim. Makarnalarda güzel indirim vardı, onlardan stokladık. Açıkçası içerideki durum biraz kaostu. Diğer marketlerin de aynı şekilde indirim yağacağını düşünüyorum çünkü birinden görüp diğeri de etkilenir. Bu böyle gitmez” ifadelerini kullandı.
“İNŞALLAH YAKINLARDA PİYASA DÜZELECEK”
Yapılan indirimlerle birlikte piyasaların düzeleceği konusunda ümitli olduğunu belirten Kasım Doğaç, “İndirimi iyi değerlendiriyoruz, gariban takımına göre çok iyi bir şey. Buradaki indirimler devam ederse, mecburen diğer marketler de indirim yapacaklar. İnşallah yakınlarda piyasa düzelmesi olacak, hep böyle gitmeyecek” dedi.
“İNDİRİM YAPMAZLARSA SİNEK AVLARLAR”
Diğer marketlerin de Tarım Kredi Kooperatif Marketlerindeki gibi indirim yapmadığı takdirde iş yapamayacağını söyleyen Ferhat Dilek, şu ifadeleri kullandı:
“Halk zaten zar zor geçiniyor, hayat pahalı. İndirimler güzel gelecek. Buradaki indirimler biraz devam ederse diğer marketlerde geri tepme yapar. Yapmaları da lazım, yoksa sinek avlarlar.”
'DEVLET KAR MARJLARININ DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU'
Yapılan indirim sonrası değerlendirmelerde bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Yapılan indirimler sonrası daha mağaza açılmadan önünde kuyruklar oluşmaya başladı. Vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen ihtiyacınızdan fazlasını almayın. Bugün itibarıyla ayçiçek yağı 160 liradan 148 liraya düştü.
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