Son dakika | Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı! Erdoğan'ın talimatıyla ürün listesi belli oldu, etiketler değişti

Son dakika: İndirim için beklenen gün geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gıda enflasyonunun önüne geçilmesi için verdiği talimatın ardından Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki 30'dan fazla gıda ürününde indirimli satışlar bugün başladı. Temel ihtiyaç ürünlerindeki indirim bugün itibarıyla bin 400 markette uygulanacak. Vatandaşlar, "Hangi ürünlerde ne kadar indirim var?" sorusuna yanıt ararken, indirim gelen ürünlerin listesi de belli oldu. Tarım Kredi Kooperatifleri indirim uygulanacak ürünleri açıklarken, et ürünlerindeki indirimin de ayrıca uygulanacağını duyurdu.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım kredi kooperatiflerinin kâr amaçlı kurulmadığına dikkat çekerek bu marketlerdeki ürünlerin fiyatlarının indirilmesi talimatını vermişti. Bunun üzerine bin 400 marketteki 30'dan fazla tüketim maddesinde fiyatların indirilmesi için harekete geçildi.

İNDİRİM UYGULANACAK ÜRÜNLERİN LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatifleri de indirim gelecek ürünlerin listesini açıkladı. İndirim uygulanacak ürünlerde, bir evin ihtiyacı olan temel gıda ürünlerinin tamamının listeye alındığı belirtildi.

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şunlar oldu:

“Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi”

ET ÜRÜNLERİNE AYRI İNDİRİM!

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Et ürünlerinde ise Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu ayrıca yapılacak."

NEBATİ: ZİNCİR MARKETLER TARAFINDAN DA TAKİP EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi süreciyle tetiklenip Rusya-Ukrayna savaşıyla derinleşen küresel sorunlar tüm dünyayla birlikte ülkemizde de gıda fiyatlarında önemli artışlara sebep oldu. Ancak bizler, vatandaşımızın maruz kaldığı gıda enflasyonuyla etkin şekilde mücadele etme konusunda kesin kararlıyız. Yakın dönemde, Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle imzalanan Tahıl Koridoru anlaşması küresel hububat fiyatlarında düşüşe sebep olmuş, petrol fiyatlarında son haftalarda bazı gevşemeler yaşanmıştır. Ayrıca ülkemizde bu yıl tarımsal üretimde önemli artışlar da söz konusudur. Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir adıma daha imza atıyoruz: Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 30'dan fazla temel tüketim maddesinde indirimli fiyat uygulamasına gidilecektir."

"OLUMLU YANSIMA BEKLİYORUZ"

Türkiye'de devletin önayak olduğu bu uygulamaya benzer çeşitli uygulamaların, diğer bazı ülkelerde de yakın dönemde perakende zincirlerinin öncülüğünde başlatıldığını vurgulayan Nebati açıklamasına şöyle devam etti:

"Vatandaşımızdan yana attığımız bu önemli adımın, ülkemizde faaliyet gösteren diğer zincir marketler tarafından da takip edilerek fiyat etiketlerine olumlu yansımasını bekliyor, fiyat takip sistemimizle gelişmeleri izlemeyi sürdürüyoruz. Küresel gıda fiyatlarının geçtiğimiz şubat ayında kırdığı rekorun ardından, düşüş trendine girerek nisan ayında yüzde 0,8; mayıs ayında 0,6; haziran ayında 2,3 ve temmuz ayındaysa yüzde 8,6 düşüş göstermesi söz konusu olmuştur. Gıda sektörümüzün tüm aktörlerinin, son dönemde kaydedilen bu olumlu gelişmeleri de dikkate alarak 'Birlikten Berekete' anlayışımızla hareket edeceklerine inanıyoruz. Vatandaşlarımızı gıda enflasyonuna karşı korumakta kararlıyız."