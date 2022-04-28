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İslam Memiş ‘altın bulmak zorlaşacak’ demişti: Dünya Altın Konseyi çarpıcı raporu yayımladı! Türkiye’nin sıralamadaki değişimi dikkat çekti

28.04.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamasında küresel riskler nedeniyle fiziki altına ulaşmanın zorlaşacağını söylemişti. Bu açıklama sonrası ülkelerin ne kadar altına sahip olduğu merak edilirken Dünya Altın Konseyi en fazla altına sahip olan ülkeleri bir raporda ele aldı. Raporda Türkiye’nin sıralamasındaki değişim d

Altın, tüm dünyada on yılların rekorunu kıran enflasyon rakamlar, global para piyasasının belirleyicisi konumundaki ABD (Fed) ve Avrupa (ECB) merkez bankalarının sıkılaşma politikaları ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş üçgeninde kaldı. Ünlü piyasa analisti İslam Memiş geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamasında küresel risklere dikkat çekerek, en iyi yatırım aracının altın olduğunu ancak yakın zamanda fiziki altın bulmanın zorlaşacağını dile getirmişti.

Bu açıklama sonrası ülkelerin ne kadar altın varlığına sahip olduğu merak edilirken Dünya Altın Konseyi’nden (World Gold Council-WGC) konuya ilişkin bir rapor yayımlandı. Raporda en çok altın rezervine sahip olan ülkeler sıralandı. Buna göre Türkiye, 2022 yılının ilk çeyrek döneminde 13'üncü sırada yer aldı. Türkiye'nin altın rezervleri 431,1 ton olarak açıklanırken sıralamada bir basamak yükseldiği ifade edildi.

Son dakika: İslam Memiş'ten altınla ilgili kritik uyarı: 'Kıtlık başlayacak'Son dakika: İslam Memiş'ten altınla ilgili kritik uyarı: 'Kıtlık başlayacak'

MERKEZ BANKALARININ KASASINA 84 TON ALTIN DAHA GİRDİ

ABD 8.133,5 ton rezervle ilk sıradaki yer alırken, Almanya 3.358,5 ton ile ikinci sırada, IMF 2.814,0 ton ile üçüncü sırada bulunuyor. İlk üç sırada bir önceki döneme göre değişiklik olmadı.

Merkez bankaları ilk çeyrekte altın rezervlerine toplam 84 ton ekledi. Net satın alma bir önceki çeyreğe göre iki katından fazla artarken, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 29 daha aşağıda kaldı.

WGC verilerine göre, en büyük altın rezervine sahip ilk 15 ülke şu şekilde sıralandı: (Sıra - Ülke - Ton)

1- ABD 8.133,5

1- ABD 8.133,5

2- Almanya 3.358,5

2- Almanya 3.358,5

3- IMF 2.814,0

3- IMF 2.814,0

4- İtalya 2.451,8

4- İtalya 2.451,8

5- Fransa 2.436,3

5- Fransa 2.436,3
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