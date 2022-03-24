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Son dakika: İslam Memiş'ten altınla ilgili kritik uyarı: 'Kıtlık başlayacak'

24.03.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Altın fiyatları gün içerisinde yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Yatırımcılar, "Altın alım satım için doğru zaman mı? 24 Mart altın fiyatları nedir? Gram altın düşecek mi yükselecek mi?" sorusuna yanıt ararken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çok kritik bir uyarı geldi. İşte altınla ilgili son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: İslam Memiş'ten altınla ilgili kritik uyarı: 'Kıtlık başlayacak'

Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşı fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasındaki şahin tutumu da emtia piyasalarında hareketliliği artırdı. Bununla beraber Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi. Altının En iyi yatırım aracının altın olduğunu söyleyen İslam Memiş, yakın zamanda fiziki altın bulmanın zor olacağını söyledi. Memiş, "Yıllık gelirimizi altına endekslersek ve yatırımlarımızı ona göre yaparsak kar elde etmiş oluruz" dedi.

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Memiş, "Altın, bütün devletlerin merkez bankalarında bulunması gereken ve swap karşılığı olan bir madendir. Bununla birlikte altın dünyada en az bulunan madenlerin başında gelir. Rusya'da fiziki altın alımı devlet tarafından yasaklandı ve bir ilke imza atıldı. En karlı ve kazançlı yatırımın altın olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Yıllık gelirimizi altına endekslesek ve yatırımlarımızı ona göre yaparsak kar elde etmiş oluruz. Dünya üzerinde şu dönemde büyük bir kriz var. Zengin fakir fark etmeksizin tasarruf etmezsek bu dünya krizinde kazançlı çıkmamız mümkün değil. Son zamanlarda en çok kaybeden para biriminin de Euro olduğunu söylemek mümkün" dedi. (İHA)

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GRAM ALTIN

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki 926 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.514 lira, Cumhuriyet altını da 6.215 liradan satılıyor.

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ONS ALTIN

Rusya-Ukrayna savaşı küresel piyasalarda varlık fiyatlarını etkilemeye devam ederken, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) mal tedarikinde ödemeyi dolar veya avro ile almanın artık anlamsız olduğunu belirterek, “Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz.” dedi.

Açıklamanın ardından yükselişe geçen ons altın, günü yüzde 1,2 artışla 1.943,9 dolardan tamamladı. Şu dakikalarda ise önceki kapanışına yakın 1.943 dolardan işlem görüyor.

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ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün ABD Başkanı Biden'ın Avrupa'da katılacağı toplantılardan gelecek haber akışının emtia fiyatlarını etkileyebileceğini ifade etti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri sözle yönlendirmelerinde 50 baz puanlık faiz artışını desteklemeye devam ediyor. Dün açıklamalarda bulunan St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in enflasyonu kontrol altına alması için daha agresif faiz artırımları yapması gerektiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının özeti ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yatırımcılarla gerçekleştireceği toplantıdan gelecek haberlerin takip edileceğini ifade eden analistler, yurt dışı veri gündeminde ise dünya genelinde satın alma Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve dayanıklı mal siparişlerinin öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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