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  4. İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Zirvenin sahibi 3 il değişmedi! İşte herkesin merak ettiği o liste...

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Zirvenin sahibi 3 il değişmedi! İşte herkesin merak ettiği o liste...

09.02.2024 11:27 | Son Güncelleme:
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TÜİK’in son açıklanan nüfus istatistiklerine göre İstanbul’da 15 milyon 56 bin 806 kişi ikamet ediyor. İstanbul nüfusuna kayıtlıların sayısı ise 2 milyon. Sivas'ta yaşayanlar İstanbul'daki Sivaslılardan az! Peki İstanbul'a en çok hangi kentlerden göç geldi?

Turizm ve ekonominin başlıca kentlerinden İstanbul'a Türkiye'nin 81 ilinden göç var. TÜİK verilerine göre 15 milyon 56 bin 806 kişi ile Türkiye nüfusunun yüzde 18,34'ü İstanbul'da ikamet ediyor. İstanbul'da yaşayan ancak kütüğü başka ilde olanların sayısı 12 milyonu aştı. 3 kent zirvedeki yerini koruyor. İşte ilk 20 il...
Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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20. AĞRI

20. AĞRI

İstanbul'da yaşayan Ağrılı sayısı 227 bin 688 kişi

19. DİYARBAKIR

19. DİYARBAKIR

İstanbul'da yaşayan Diyarbakırlı sayısı 236 bin 157 kişi

18. BİTLİS

18. BİTLİS

İstanbul'da yaşayan Bitlisli sayısı 244 bin 876 kişi 

17. SİİRT

17. SİİRT

İstanbul'da yaşayan Siirtli sayısı 258 bin 004 kişi

16. ARDAHAN

16. ARDAHAN

İstanbul'da yaşayan Ardahanlı sayısı 259 bin 472 kişi

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kastamonu Ordu Sivas göç il
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