İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Zirvenin sahibi 3 il değişmedi! İşte herkesin merak ettiği o liste...

Turizm ve ekonominin başlıca kentlerinden İstanbul'a Türkiye'nin 81 ilinden göç var. TÜİK verilerine göre 15 milyon 56 bin 806 kişi ile Türkiye nüfusunun yüzde 18,34'ü İstanbul'da ikamet ediyor. İstanbul'da yaşayan ancak kütüğü başka ilde olanların sayısı 12 milyonu aştı. 3 kent zirvedeki yerini koruyor. İşte ilk 20 il...

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

