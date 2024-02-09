İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Zirvenin sahibi 3 il değişmedi! İşte herkesin merak ettiği o liste...

Turizm ve ekonominin başlıca kentlerinden İstanbul'a Türkiye'nin 81 ilinden göç var. TÜİK verilerine göre 15 milyon 56 bin 806 kişi ile Türkiye nüfusunun yüzde 18,34'ü İstanbul'da ikamet ediyor. İstanbul'da yaşayan ancak kütüğü başka ilde olanların sayısı 12 milyonu aştı. 3 kent zirvedeki yerini koruyor. İşte ilk 20 il...
İstanbul'da yaşayan Ağrılı sayısı 227 bin 688 kişi
İstanbul'da yaşayan Diyarbakırlı sayısı 236 bin 157 kişi
İstanbul'da yaşayan Bitlisli sayısı 244 bin 876 kişi
İstanbul'da yaşayan Siirtli sayısı 258 bin 004 kişi
İstanbul'da yaşayan Ardahanlı sayısı 259 bin 472 kişi