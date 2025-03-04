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Sigaraya zam geldi: Tarih belli oldu! En pahalı ve en ucuz sigara ne kadar, kaç TL?

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
04.03.2025 18:27
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Sigara tiryakilerini üzecek haber geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar daha önce sigaraya mart ayında zam geleceğini açıklamıştı. Beklenen zam geldi. Bir sigara grubuna gelen zam sonrası en ucuz sigara 75 TL'ye yükseldi. Peki, en pahalı ve en ucuz sigara ne kadar, kaç TL? İşte Mart 2025 sigara zammının detayları...

Sigaraya zam geldi: Tarih belli oldu! En pahalı ve en ucuz sigara ne kadar, kaç TL?

Mart ayında sigaraya zam geleceğini açıklayan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, ilk zam haberini paylaştı. 5 Mart 2025 Çarşamba tarihinden itibaren geçerli olacak fiyatlara göre en pahalı ve en ucuz sigara fiyatı belli oldu.

SİGARAYA 8 TL ZAM GELDİ!

Bir sigara grubunun tüm ürünlerine 5 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.

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2025 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Sigara grubunun en pahalı sigarası 175 TL; en ucuzu ise 75 lira oldu.

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Anahtar Kelimeler:
sigara
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