Sigaraya zam geldi: Tarih belli oldu! En pahalı ve en ucuz sigara ne kadar, kaç TL?

Mart ayında sigaraya zam geleceğini açıklayan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, ilk zam haberini paylaştı. 5 Mart 2025 Çarşamba tarihinden itibaren geçerli olacak fiyatlara göre en pahalı ve en ucuz sigara fiyatı belli oldu.
Bir sigara grubunun tüm ürünlerine 5 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.
Sigara grubunun en pahalı sigarası 175 TL; en ucuzu ise 75 lira oldu.
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