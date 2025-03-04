Yargıtay'dan emsal 'şezlong' kararı: Artık herkes faydalanabilecek!

Tatil beldelerinde çoğu işletme belediyeye belli bir kira ödeyerek sahilde çeşitli hizmetler sunuyor. Bazı işletmeler 'Özel işletme' diyerek şezlong kiralamayan vatandaşların denize girmesini engelliyor. Denize girmek isteyen vatandaşlar da yüksek ücretler ile karşı karşıya kalıyor.

'ŞEZLONG' DAVASI AÇTI

Ekol Tv'den İlker Turak'ın özel haberine göre; Eşref Kaya isimli bir vatandaş Çeşme'de denize girmek için özel bir işletmedeki şezlongların önüne havlusunu serdi ancak işletme yetkilileri dakikalar içinde gelip denize giremeyeceğini söyledi. Sebebi ise şezlong kiralamamasıydı.

Bunun üzerine tartışma yaşandı. Hatta yetkililerden biri Kaya'ya "Seni de eşyalarını da denize atarım. Doktor olmuşsun ama bir şey bilmiyorsun" dedi. Tartışmanın büyümesi üzerine Eşref Kaya plajdan ayrıldı. Sonra da hem işletmenin çalışanlarından hem de yetkililerden şikayetçi oldu.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheliler hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan iddianame düzenlendi. Yapılan yargılama sonucunda sanıkların 1 yıl 8'er ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

YARGI ŞEZLONG DAYATMASINA 'DUR' DEDİ

İtiraz yollarının tüketilmesi üzerine ceza Yargıtay Genel Kurulu'na geldi. Kurul dosyayla ilgili emsal niteliğinde bir karara imza attı. Deniz kıyısından herkesin eşit ve serbestçe faydalanabileceğini belirten kurul, işletme yöneticileri ve çalışanlarının cezalarını onadı.