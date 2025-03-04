Araç sahipleri dikkat, karaborsaya düştü! 200 bin TL'yi buluyor '10 bin TL bağış yapıp 150 bin TL'ye satan var'

Son yıllarda özel plakalara olan ilgi hızla arttı. Bu durum beraberinde yeni bir karaborsa piyasasının oluşmasını getirdi. Bazı araç sahipleri plakalarında adlarının baş harfini, tuttuğu takımın kısaltmasını veya uğurlu sayısını görmek üzere büyük paralar harcamaya başladı. Talep yükselince kimi sosyal medya hesapları o plakaları fahiş fiyatlarla satışa sunmaya da başladı. Öncesinde birkaç bin lira olan özel plakalar, bugün neredeyse 200 bin TL'ye kadar çıkan rakamlarla el değiştiriyor. Bu durumun etkileri özellikle İstanbul'da belirginleşiyor. Megakentte belli harf gruplarına ulaşmak neredeyse imkansızlaştı. Bazı plakaların alım satımı ise adeta gizli bir ticarete döndü.

ÖZEL PLAKA NASIL ALINIYOR?

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; mevcut durumda özel plaka satın almak isteyenler Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden almak istedikleri plakayı sorgulatabiliyor. Plakanın harf koduna göre bağlı olan ilin ilgili ilçe emniyet müdürlüğünün Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nden satın alma işlemi gerçekleştiriliyor. İstenilen plaka için polis derneğine bağış yapılması gerekiyor.

Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nde sürecin uzaması veyaa istenilen plakanın olmaması durumunda özel plakalar için ikinci yöntem devreye giriyor; o da özel firmalar. 'Danışmanlık' hizmeti veren bu firmalar sosyal medyayı kullanarak araç sahiplerine istedikleri harf grubundaki plakayı verme 'garantisi' sunduklarını belirtiyorlar.

ÖZEL PLAKALAR KARABORSADA

Sosyal medyadan özel plaka satan bir hesap, konuyla alakalı soruları cevapladı. Hesap sahibi sürecin 'yasal' olduğunu belirtirken özel plaka fiyatlarının 20 bin TL'den başladığını ve 200 bin TL'ye kadar çıktığını ifade etti. Hesap sahipleri takım harfleri veya siyasi parti harflerinin daha pahalı olduğunu aktarırken işlemde fatura kesilmesi durumunda ödenecek ücretin yüzde 40 artacağına vurgu yaptı.

Sosyal medyadan plaka satışı yapan bir başka hesap sahibi de plakanın harflerine göre 17 bin TL ile 27 bin TL arası fiyat verdi. Firmaların birinde 37 bin TL olan plakanın başkasında 30 bin TL'ye satılabildiği görüldü. Benzer şekilde birinde 25 bin TL olan ücretin diğerinde 18 bin 500 TL olabilmesi de dikkat çekti. Öte yandan tamamen kişiye özel bir plaka kullanılmak istendiğinde yüksek maliyetlerin çıkabildiği de öğrenildi.

Ayrıca bir hesap sahibi, İstanbul dışındaki bir ilden olan plakanın '34' yapılması istendiğinde "Aracı başka birine devredip sonra tekrar kendi üzerinize alabilirsiniz. Bu devir işlemleri için toplamda 4.380 TL civarında ücret ödenebiliyor" şeklinde konuştu.

"SÜRECİ HIZLANDIRABİLECEKLERİNİ SÖYLEDİLER AMA GÜVENİLİR BULMADIM"

Bir süre önce sıfır araç alarak plaka seçimi yapmak isteyen bir vatandaş da konuyla alakalı konuşarak şu ifadeleri kullandı:

"Aracım için almak istediğim plakanın mevcut olmadığını söylediler. Satış işlemlerinin gecikmemesi ve sürecin hızlanması için çok vakit kaybetmek istemedim. Hangi plaka veriliyorsa onu almak durumunda kaldım. Özel firmalar tanıdıklarını olduğunu söyleyerek süreci hızlandırabileceklerini söylediler ama güvenilir bulmadım"

"10 BİN TL BAĞIŞ YAPIP 150 BİN TL'YE PLAKA SATAN FİRMALAR DA OLABİLİYOR"

Konuya dair bir galerici ise kimi harf gruplarını bulmanın oldukça zor olduğuna dikkat çekti. Kimi zaman kendilerinin de özel plaka aldığını aktaran galerici şu ifadeleri kullandı:

"Özel plaka işlemi uzun bir zamandır var. Ama yerli milli otomobil Togg'ların piyasaya çıkışından sonra özel plakalara rağbet çok daha arttı. Özel bir otomobil kullanan kişiler plakalarının da özel olmasını isteyebiliyor. Hatta bazı noterler Togg satın alan bir vatandaşlara '20-30 bin TL verin, özel plakanız olsun’ diyerek süreci başlatabiliyor. Vatandaş da zaten 1,5-2 milyon TL aracına ödeme yaptığı için 20 bin TL çok gelmiyor. İnsanların plakada adını, takımını, şehrini görmesi-göstermesi hoşlarına gidiyor.

Hemşehrisi çok olan şehirlerin plaka kodunu, plakasının sonuna eklemek de imkansıza yakın. (38,58, 61 vb.) Bunlar kenara ayrılıyor. İstanbul'da özel plaka almak şu an çok zor. Ama diğer birçok şehirde vatandaşlar giderek belirli harf grubundaki plakayı ücretsiz şekilde alabilirler. Bu plakalar için ise polis derneğine bağış yapmak gerekiyor. ‘Danışmanlık’ adıyla özel plaka satan firmalar da burada devreye girebiliyor. Bu özel firmalar bazı tanıdıkları vasıtasıyla araya girip süreci hızlandırıyor ve vatandaşın alamadığı plakayı alabiliyor. Özel firmalar da aslında polis derneğine bağış yapıyor ama bu bağışın üzerine ek ücret ekleyip kâr ediyor. Örneğin özel plaka için 10 bin TL bağış yapılıyorsa, kendileri de bu ücretin üzerine para ekleyip vatandaştan istiyor. 10 bin TL bağış yapıp 150 bin TL'ye plaka satan firmalar da olabiliyor. Aslında durum hem yasal hem de değil"