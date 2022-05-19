Maaşa 1450, ikramiyeye 43 bin 500 lira ek! 3600 ek göstergede ‘yansıtma oranı’ detayı

3600 ek göstergede çalışmalar tamamlandı. Milyonlarca çalışan ve emekli için ikramiye ile maaşları arttıracak düzenlemede gözler üçüncü toplantıya çevrilmişti; ancak sürpriz bir kararla ertelendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ek gösterge için ay sonunu işaret etse de net bir tarih verilmedi. Düzenlemede nasıl bir formül uygulanacağı henüz bilinmezken, yapılacak zamlarda kilit noktanın ‘yansıtma oranı’ olacağı ifade edildi. Buna göre 3600 ek göstergede 60 puanlık bir yansıtma oranı artışıyla brüt aylıkta ortalama 1450 lira artış olacak. Böylece 30 yıl çalışan bir memurun emekli ikramiyesi de 43 bin 500 lira artacak.

Maaşa zam ve ikramiyelere 43 bin TL'lik artış

Ek gösterge kapsamında 3 milyon 175 bin kamu çalışanı bulunuyor. Ek gösterge dışında kalan personelle birlikte 4 milyon çalışan, 2 milyonun üzerinde de emekli bulunuyor. Unvanlardaki dengesiz ek göstergeler düzeltilirken, yöneticiler, avukatlar, teknik hizmet, genel idare sınıfı, göstergesi olmayan personel de dikkate alınacak. Kariyer mesleklere 600-800 puan eklenecek, şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesi durumunda ikramiye, emekli aylıkları yaklaşık yüzde 25 artacak.

YÜZDE 50'SİNİN GÖSTERGESİ YOK Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul, ek gösterge konusunda Bakanlıkla paylaştıkları çalışmayı, gelinen son noktayı SABAH'a değerlendirdi. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlerin ek göstergelerinin yılbaşı itibariyle 3600 ek göstergenin verildiğini anımsatan Tombul, "Polisler, hemşireler, din görevlilerine yönelik ek gösterge düzenlemesi yapılacak. Ek gösterge 'derece, kadro ve sınıf' olmak üzere üç ayak üzerine oturuyor. Din görevlisi, sağlıkçılardan dört yıllık yüksekokulu mezunu olan (örneğin ilahiyat mezunu olan) 3000 ek gösterge alıyor.

Hemşirelikte de bu var. Bunun yanlış olduğunu söylüyoruz. Emeklileri okutamazsınız. Bugün 2200 ek gösterge 3000 arasında fark çok büyük değildi. Bunlardan biri 2200 biri 3600 olursa büyük fark oluşur. Bugün hiç gösterge almayan yardımcı hizmetler var. Düşük göstergeliler, hiç göstergesi olmayanlar emeklilerin yüzde 50'sini oluşturuyor. Bunların emekli aylıklarının düzeltilmesi için ek gösterge verilmeli. Düşük göstergelilerin yansıtma oranını bir nebze artırmak gerekiyor" dedi.

YANSITMA ORANI PÜF NOKTASI Yansıtma oranının ek göstergede püf noktası olduğunu vurgulayan Başkan Yardımcısı Tombul, "Sorunun çözümü için 2000-3000 ek gösterge, 3000-3600 ek gösterge arasında yansıtma oranı koyulması gerekiyor. Kadro, hiyerarşik yapıda fark olsun, 3600 ek gösterge alan mühendis, daire başkanlarına hak kaybı olmasın. Bunların ek gösterge, yansıtma oranlarında artıralım. Gruplar arasında hiyerarşi olsun fahiş ücret artışı olmasın. Bu çalışmamızı Memur-Sen olarak Bakanlığa sunduk. Mevcutta 2200 ile 3600'a kadar ek göstergeler yüzde 85'i emekli maaşına yansıtılıyor. 3600 ek göstergeyi aldığında birinci dereceye yüzde 145'e çıkacak ücreti. Maaşta 90 lira artış olur.