Son dakika: Tüm memurları ilgilendiriyor! 3600 ek göstergede flaş talep! Eğer kabul edilirse...

Son dakika: 3600 ek gösterge için son aşamaya gelinirken, milyonlarca çalışan ve emekli için ikramiye ile maaşları arttıracak düzenlemede gözler üçüncü toplantıya çevrilmişti. Ancak 10 Mayıs’ta yapılacak toplantının ertelendiği duyuruldu. 3600 ek göstergeye dair detaylar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlarken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ek gösterge için ay sonunu işaret etse de net bir tarih verilmedi. Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu ek gösterge için flaş bir talep geldi. Memur-Sen, tüm memurların ek gösterge artışından yararlanmasını, emeklilik aylıklarında artış sağlayacak yansıtma oranlarının da yükseltilmesini talep etti.

Ek gösterge kapsamında 3 milyon 175 bin kamu çalışanı bulunuyor. Ek gösterge dışında kalan personelle birlikte 4 milyon çalışan, 2 milyonun üzerinde de emekli bulunuyor.

YANSITMA ORANI TALEBİ

Konfederasyon ilk olarak ek göstergesi olmayanlara gösterge verilmesini ve mevcut tazminat yansıtma oranları arasındaki adaletsizliğin giderilmesini istedi. Memur-Sen, tüm çalışanların gösterge artışından faydalanabilmesi için tazminat yansıtma oranlarında yeni ek gösterge kademeleri belirledi.

Konfederasyon, mevcut 2200- 3600 ile 3600-4800 ek göstergeler arasında oluşturulacak bu kademelerle, ek göstergelere ilişkin düzenlemenin adil şekilde sonuçlanmasını talep ediyor.

“HER KADEMEDEKİ MEMURUN FAYDALANMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPTIK”

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, 6. Dönem Toplu Sözleşmesiyle 3600 ek gösterge başta olmak üzere diğer ek göstergelerin düzenlenmesi yönünde mutabakat sağlandığını anımsattı. Bu kapsamda polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesinin yanında diğer meslek gruplarının ek göstergelerinin de düzenleneceğini belirten Tonbul, şu bilgileri verdi:

"Memur-Sen olarak her kademedeki memurun ek gösterge düzenlemesinden bir şekilde faydalanması yönünde çalışma yaptık. Öncelikle ek göstergesi olmayan kamu görevlilerine ek gösterge verilmesini istediğimiz gibi mevcut durumdaki 2200 ile 3600 ek gösterge kademesinin yeniden düzenlenerek 2200 ila 3000 ve 3000 ila 3600 arasında iki kademe eklenmesini talep ettik ve bu kademlere bağlı olarak yeni tazminat yansıtma oranları oluşturduk. Yine mevcut durumdaki 3600 ile 4800 kademesinin de yeniden düzenlenerek; 3600 ila 4200 (4200 hariç), 4200 ila 4400 (4400 hariç) ve 4400 ile 4800 (4800 hariç) olmak üzere üç ara kademe eklenmesini talep ettik. Tekliflerimizi, mali yönden bozuk olan hiyerarşik yapının düzeltilmesi yönünde oluşturarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunduk. Sosyal maliyeti azaltacak, memnuniyeti ve iş barışını artıracak bu çalışmamızın dikkate alınmasını istiyoruz. Bunların yanında, ek göstergesi 4800 ve üzerinde olanlara yönelik kamu işverenin getireceği tekliflere de açığız."

MAAŞA 1450, İKRAMİYEYE 43 BİN 500 LİRA EK

Öte yandan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul ise Sabah’a yaptığı açıklamasında, ek göstergede 60 puanlık bir yansıtma oranı artışıyla brüt aylıkta ortalama 1450 lira artış olacağına dikkat çekerek, "Yansıtma oranı ek göstergede püf noktası. 30 yıl çalışan bir memurun emekli ikramiyesi de 43 bin 500 lira artar" ifadelerini kullandı.



