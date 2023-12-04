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MEMUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon farkı belli oluyor! TÜİK'in Kasım ayı enflasyonu hesabı değiştirecek: En düşük memur ve emekli zammı ne olacak?

04.12.2023 07:46 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Kasım ayı enflasyon verisi bugün duyurulacak. TÜİK’in milyonların merakla beklediği TÜFE rakamlarını açıklaması ile SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ile memur zammı büyük oranda netleşecek. Memur maaşları bunun yanında yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı da alacak. Peki en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte milyonlara zam hesabı…

Son dakika haberleri... Emekli ve memur Ocak zammı için geri sayım sürerken en kritik verilerden biri bugün açıklanacak. Kasım ayı enflasyon verisi TÜİK tarafından duyurulacak. Böylece emekli kök maaş zammı ve memur maaşı zammı refah payı hariç büyük oranda netleşecek…

KASIM AYI ENFLASYON VERİSİ BEKLENTİSİ

Tüketici Fiyat Endeksi ekimde aylık bazda yüzde 3,43 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,36 olarak kaydedilmişti. Bugün yılın 11. enflasyon verilerini oluşturacak olan Kasım ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından saat 10.00’da açıklanacak.

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Kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,68 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Beklenti en düşük yüzde 3 en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı. Ortalamaya göre ise bir önceki ay yüzde 61,36 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,61'e çıkacağı hesaplanıyor.

4 AYLIK SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI ORANI YÜZDE 29,41

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile hem memur maaşı zammı hem de SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için 4 aylık kesinleşen rakamlar ortaya çıkmıştı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzde 29,41’lik zammı şimdiden cepte.

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5 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI NETLEŞİYOR

Memur ve memur emeklisi için 4 aylık enflasyon farkı yüzde 22.08 olurken, yüzde 15'lik toplu sözleşme artışı ile oran yüzde 40.39 olarak netleşti. Bugün açıklanacak yeni oran ile bu rakamlar da yükselmiş olacak. Kesinleşen memur maaşı zammı ile emekliye zam oranları ise Aralık ayı enflasyonunun da açıklanmasının ardından belli olacak.

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MERKEZ BANKASI’NDAN ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65 olarak duyurdu. Buna göre 6 aylık enflasyon oranı beklentisi ise yüzde 37,76 oldu. Bu oran refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammını ifade ediyor. Memur emeklileri içinse memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile yüzde 49,46'lık bir artış söz konusu olacak.

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MAAŞLAR REFAH PAYI İLE ARTACAK

Ancak burada refah payının da devreye girerek zam oranının tüm emekliler için yüzde 40-50 arasında bir oranda olması da ihtimaller arasında bulunuyor. Refah payı hariç beklenen 6 aylık enflasyon rakamına yüzde 4’lük bir ek ödeme de ilave edilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak 2024'te en düşük emekli maaşının yeniden artarak 10 bin TL'nin üzerine çıkması olasılığı kuvvetli. Burada hem emekli kök maaşı hem de emekli taban aylığı için iki düzenleme yapılarak 10.000 TL seviyesine yükseltilmesi durumu söz konusu. 10 bin TL’nin altında kalan maaşlar Hazine Desteği ile yeni belirlenecek tutara tamamlanacak. En düşük emekli maaşının 10 bin ila 11 bin 500 TL arasında belirlenmesi bekleniyor.

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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE OLACAK?

Eğer Merkez Bankası ekonomistlerinin yüzde 65’lik enflasyon beklentisi gerçekleşirse en düşük memur maaşı evli ve 2 çocuklu bir çalışan için 22 bin 17 liradan 32 bin 906 liraya en düşük memur emeklisi maaşı da 9 bin 876 liradan 14 bin 760 liraya yükselecek.

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MEMUR MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – 4 AYLIK YÜZDE 40,39 – YÜZDE 49,46)

• Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 32.438 – 45.539 - 48.482
• Memur (Üniversite mezunu) 9/1 –22.926 – 32.185 - 34.265
• Uzman öğretmen 1/4 – 29.525 – 41.450 - 44.128
• Öğretmen 1/4 – 26.642 – 37.402 - 39.819 - 40.541
• Başkomiser 1/3 – 32.613 – 45.785 - 48.819
• Polis memuru 8/1 – 29.512 – 41.431 - 44.109
• Uzman doktor 1/4 – 37.162 – 52.171 - 55.542
• Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 – 26.428 – 37.102 - 39.499
• Mühendis 1/4 – 33.109 – 46.481 - 49.485
• Teknisyen (lise mezunu) 11/1 – 23.525 – 33.026 - 35.160
• Profesör 1/4 – 48.111 – 33.026 - 71.907
• Araştırma görevlisi 7/1 – 31.750 - 44.573 - 47.454
• Vaiz 1/4 – 27.608 – 44.573 - 41.263
• Avukat 1/4 – 31.549 – 44.291 - 47.153

MEMUR (1)

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – 4 AYLIK YÜZDE 40,39 – YÜZDE 49,46)

• Müsteşar 1/1 – 35.911 – 50.415 - 53.673
• Genel müdür 1/1 – 31.784 – 44.621 - 47.504
• Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 12.473 – 44.621 - 18.642
• Memur (Üniversite mezunu) 1/4 – 9.765 – 13.709 - 14.595
• Öğretmen 1/4 – 14.791 – 20.765 - 22.107
• Kaymakam 1.sınıf 1/4 – 20.941 – 29.399 - 31.298
• Başkomiser 1/4 – 14.791 – 20.765 - 22.107
• Polis memuru 1/4 – 14.791 – 20.765 - 22.107
• Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 – 14.791 – 14.791 - 22.107
• Mühendis 1/4 – 14.810 – 20.791 - 22.135
• Teknisyen (Lise) 1/4 – 10.633 – 14.927 - 15.892
• Pratisyen Hekim 1/4 – 21.860 – 30.689 - 32.672
• Profesör 1/4 – 25.678 – 36.049 - 38.378
• İmam Hatip – 14.791 – 20.765 - 22.107
• Avukat 1/4 – 14.791 – 20.765 - 22.107


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memur zammı emekli zammı
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