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Memur ve emekli maaş zammında yeni formül! 3600 ek göstergeye 3 ara kademe: Eski emeklileri de kapsayacak…

21.05.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3600 ek gösterge için teknik çalışmalar tamamlanırken memur ve emeklilerin maaş ile ikramiyelerini arttıracak formüller masaya gelmeye devam ediyor. Son olara Memur-Sen bütün memurların kapsama dahil edilmesini ve yansıtma oranlarının arttırılmasını istemesinin ardından 3 yeni formül daha ortaya çıktı. İşte 3600 ek gösterge için son dakika haberinin detayları...

3600 ek gösterge ile milyonlarca memur ve emeklinin gözü maaş ve ikramiyelere yapılacak artışa çevrildi. Polisler, hemşireler ve din görevlilerini kapsayan ek göstergede teknik çalışmalar tamamlanırken, farklı statü gruplarının yanı sıra ek göstergesi 2200'den düşük olanların da sisteme dahil edileceği ifade ediliyor. Konunun tarafları hükümet ve Memur-Sen 12 ayrı mutfak çalışması gerçekleştirdi. Memur-Sen ise çalışanların gösterge artışından yararlanması için tazminat yansıtma oranlarında yeni ek gösterge kademeleri içeren teklifini hükümete sundu.

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6 milyon memur ve emekliyi ilgilendiren 3600 ek göstergede 3 ara kademe formülü masaya gelirken, yapılacak düzenlemeyle dul, yetimlerin de aylıkları artacak. Mevcut 2200- 3600 ile 3600-4800 ek göstergeler arasında oluşturulacak kademelere bağlı olarak yeni tazminat yansıtma oranları oluşturuldu. Mevcut durumdaki 3600 ile 4800 kademesinin de yeniden düzenlenerek; 3600- 4200 (4200 hariç), 4200- 4400 (4400 hariç) ve 4400-4800 (4800 hariç) olmak üzere üç ara kademe eklenmesi öngörüldü. Ek gösterge düzenlemesi sadece mevcut çalışanların değil emeklilerin de aylığını artıracak.

SON DAKİKA | 3600 ek gösterge tablosu netleşti! Öğretmen, polis, din görevlisi, hemşireler ne kadar zam alacak?SON DAKİKA | 3600 ek gösterge tablosu netleşti! Öğretmen, polis, din görevlisi, hemşireler ne kadar zam alacak?

KADEMELİ GEÇİŞTE UZLAŞI

Kariyer mesleklere 600-800 puan eklenecek, şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak. Unvanlardaki dengesiz ek göstergeler düzeltilirken, yöneticiler, avukatlar, teknik hizmet, genel idare sınıfı, göstergesi olmayan personel de dikkate alınacak. Çalışmaya göre, 1994'ten 2022'ye kadar artışlardan dolayı düşük kalan yıllardır sendikalarla hazine maliye çalışma bakanlığı arasında kalan unvanlar biraz daha yüksek artacak.

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Ek göstergeden yararlanan ancak öğrenim nedeniyle birinci dereceye gelenlerin yararlanması için yansıtma oranlarında farklılık yapılacak. Yıllara kademeli olarak yayılıp yayılmayacağı konusunda prensip anlaşması yapılacak. Memurlar açısından dul, yetim, aylıklarında da artış olacak.

BÜTÜN ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK

Bugüne kadar gerçekleştirilen mutfak çalışmalarına göre ek gösterge düzenlemesi bütün kamu çalışanlarını kapsayacak ve mevcut tazminat yansıtma oranları arasındaki adaletsizlik giderilecek. Memur-Sen mevcut 2200- 3600 ile 3600-4800 ek göstergeler arasında oluşturulacak kademelerle, ek göstergelere ilişkin düzenlemenin adil şekilde sonuçlanmasını talep ediyor. Mevcut durumdaki 2200 ile 3600 ek gösterge kademesinin yeniden düzenlenerek 2200-3000 ve 3000-3600 arasında iki kademe eklenmesi talep edildi.

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Bu kademelere bağlı olarak yeni tazminat yansıtma oranları oluşturuldu. Mevcut durumdaki 3600 ile 4800 kademesinin de yeniden düzenlenerek; 3600 ila 4200 (4200 hariç), 4200 ila 4400 (4400 hariç) ve 4400 ile 4800 (4800 hariç) olmak üzere üç ara kademe eklenmesi önerildi.

ESKİ EMEKLİLERİN AYLIĞI DA ARTACAK

Ek gösterge düzenlemesi ile mevcut çalışanlar, yeni emekli olacaklar değil yasal düzenlemeden önce emekli olanların da aylığı artacak. Düzenleme daha önce emekli olanların ikramiyelerini etkilemeyecek, ancak yasa çıktıktan sonra emekli aylıkları artacak. Kamu çalışanlarının, dul ve yetimlerinin aylığı da yükselecek. (SABAH)

İşte 3600 ek gösterge taslağı

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